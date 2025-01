West-Vlaamse betogers trekken naar Brussel: “Pensioen inleveren niet aanvaardbaar”

Minstens een paar tienduizend vakbondsleden worden maandag in Brussel verwacht, voor een betoging tegen de pensioenplannen van de federale regeringsonderhandelaars. In verschillende sectoren, zoals het spoor, bpost, het onderwijs, op de luchthaven en in de gevangenissen, wordt het werk neergelegd. Ook uit onze provincie worden tal van betogers in de hoofdstad verwacht.

In deze sectoren wordt er gestaakt: – Onderwijs – Openbaar vervoer, behalve De Lijn – Luchthavens Zaventem en Charleroi – Gevangenissen – Bpost – Vakbond VSOA-Defensie vertegenwoordigt Belgische militairen. Zij hebben geen stakingsrecht

Onbegrip

Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de “frontale aanval op de pensioenen van werknemers en een ongekende stap terug voor het ambtenarenstelsel” die de onderhandelaars van de Arizona-partijen plannen. Er wordt gevreesd voor lagere pensioenen, minder gunstige voorwaarden en langere loopbanen. Niet iedereen begrijpt waarom de vakbonden staken en betogen tegen maatregelen uit een gelekte onderhandelingsnota, terwijl nog niks is beslist.

Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie, zaterdag, zei federaal formateur Bart De Wever dat de horrorverhalen die nu over de pensioenen de ronde doen, “geen werkelijkheid” zijn. “Maar er is wel een pensioenhervorming nodig, en die zal op de lange termijn heel diepgaand zijn. Nu is het moment gekomen om dat te doen, of we gaan recht tegen de muur.”

De vakbonden van hun kant bijten van zich af. Het is nu al nodig om de onderhandelaars te waarschuwen, zegt ACV-voorzitter Ann Vermorgen. “Als beslissingen eenmaal genomen zijn, zelfs al zijn ze ronduit slecht, is het veel moeilijker om op de stappen terug te keren”, aldus Vermorgen.

Ruime opkomst verwacht

Aanvankelijk mikten ABVV, ACV en ACLVB op 5.000 militanten, maar wellicht wordt het een veelvoud. Zo maakt het gemeenschappelijk vakbondsfront in het onderwijs zich sterk dat er alleen al vanuit het Vlaams onderwijs zeker 22.500 mensen hun stem zullen laten horen in Brussel. Omdat ook de spoorbonden het werk neerleggen, is het maar de vraag of alle betogers tot in het centrum van Brussel raken. De bonden hebben alleszins bussen geregeld. Zo verzamelden in de Westhoek meer dan 200 mensen uit het onderwijs aan de achterkant van het station van Ieper. Als alternatief voor de trein werden er vier bussen ingelegd richting Brussel.

De Brusselse politie verwacht verkeershinder in de hoofdstad en raadt af met de auto naar Brussel te komen. Aangezien ook bij het spoor en de MIVB gestaakt wordt, zijn de alternatieven voor de auto beperkt. Het treinaanbod is fors afgebouwd: twee op de drie IC-treinen en vier op de vijf L- en S-treinen zullen niet rijden. Zo goed als geen enkele piekuurtrein rijdt. De hinder zal ook bij de MIVB ernstig zijn. Het bedrijf stelt alles in het werk om minstens een deel van de dienstverlening te verzekeren en reizigers in realtime over de situatie te informeren. Bij De Lijn wordt dan weer niet gestaakt, maar het bedrijf waarschuwt reizigers wel dat er hinder kan zijn bij een aantal onderaannemers. Wie maandag een bus of tram van De Lijn wil nemen, krijgt de raad op voorhand de route uit te stippelen via website of app.

Behalve het openbaar vervoer lijkt de impact ook in het onderwijs groot te worden. De koepels erkennen dat de stakingsbereidheid groot is, maar geven ook aan dat het wachten is tot maandag om de reële draagwijdte te kennen. Op de luchthavens worden problemen verwacht bij de beveiligingsfirma’s en afhandelingsbedrijven. Op Zaventem worden daarom zeker vier op de tien vluchten geannuleerd. Bij Brussels Airlines alleen al gaat het om de helft van de Europese vluchten. De operaties op de luchthaven van Charleroi zullen ook verstoord zijn, verwacht de luchthaven. Zowel bij aankomende als vertrekkende vluchten houden passagiers het best rekening met vertragingen, maar er worden geen vluchten geannuleerd.

Verder doet ook het gevangenispersoneel mee, met een actie in gemeenschappelijk vakbondsfront die loopt van zondag 22 uur tot en met maandag 22 uur. De bonden verwachten een grote opkomst. Bij bpost geldt ook een stakingsaanzegging. De vakbonden kondigden al aan dat de actie zeker gepaard zal gaan met hinder. Opvallend is dat vakbond VSOA-Defensie de Belgische militairen zal vertegenwoordigen. Het gaat om een uitzonderlijk initiatief. Militairen hebben geen stakingsrecht. Om 10 uur start de betoging aan het Albertinaplein, vlak bij Brussel-Centraal. Van daar gaat het naar het Poelaertplein, waar nog enkele toespraken staan gepland.