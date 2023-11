Vrijdag, maandag en dinsdag opnieuw minder bussen en trams door staking in West-Vlaanderen

De vakbonden zullen hun staking bij De Lijn in West-Vlaanderen ook vrijdag, maandag en dinsdag voortzetten. Dat zegt de vervoersmaatschappij, die uitging van een staking enkel op donderdag en dus geen gegarandeerde dienstverlening heeft uitgewerkt.

Donderdag reden maar een op de vijf Kusttrams en drie op de vijf bussen van De Lijn in West-Vlaanderen. Het personeel staakt uit protest tegen de sluiting van een aantal stelplaatsen. De werknemers zouden daardoor in andere stelplaatsen moeten gaan werken, die vaak verder van de woonplaats liggen. Ze hekelen ook de manier waarop de directie over de plannen communiceert.

Niet in het weekend

Woensdagavond werd na een ondernemingsraad al duidelijk dat de bonden in West-Vlaanderen langer willen staken dan een dag. De directie reageerde dat er geen formele stakingsaanzegging is voor acties na donderdag.

Nu communiceert ze toch naar reizigers dat er hinder zal zijn op vrijdag, maandag en dinsdag. Tijdens het weekend zou het personeel niet staken.

Routeplanner

De directie zegt dat ze niet de kans heeft gehad om voor de extra stakingsdagen te voorzien in een gegarandeerde dienstverlening. Daardoor is de impact voor de reizigers nog onduidelijk. Vrijdag lijkt de stakingsbereidheid alvast even groot als op donderdag, luidt het.

De Lijn zegt ritten die niet kunnen worden gereden omdat de chauffeur staakt, meteen uit de routeplanner te zullen halen.