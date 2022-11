Postbodes leggen even het werk neer: woensdag nauwelijks post bedeeld in Roeselare

Door een staking bij Bpost is er woensdag nauwelijks post bedeeld in Roeselare en de omliggende gemeenten. De werknemers maken zich zorgen omtrent de werkdruk en de reorganisatie die onlangs werd doorgevoerd. Vakbonden en directie zaten woensdagmorgen meteen rond de tafel. De reorganisatie wordt herbekeken.

Wie in Roeselare en omstreken zijn of haar brievenbus vandaag opent vindt er hoogstwaarschijnlijk weinig of geen post in terug. Nadat dinsdag al een dertigtal postbodes het werk neerlegden, volgde woensdag een grotere staking. Achttien van de achtendertig krantenrondes werden ‘s ochtend nog bedeeld, maar brieven bleven in het sorteercentrum.

Versleten materiaal

“Vorige maand werd er een reorganisatie doorgevoerd waardoor de postbodes veel te veel pakjes per ronde moeten leveren. De werkdruk ligt daardoor erg hoog. De diensten worden steeds zwaarder en er is nog nauwelijks marge om bijvoorbeeld een tas koffie te drinken of een boterham te eten”, zegt Bruno Derveaux, gewestelijk secretaris bij ACOD West-Vlaanderen. Daarnaast maken de postbodes zich ook zorgen omtrent de voertuigen waarmee ze op pad moeten. Verschillende auto’s en fietsen zouden versleten zijn.

Drukke periode

De postbodes verzamelden woensdagochtend vroeg aan het sorteercentrum in de Wijnendalestraat. Maar de postauto’s en -fietsen bleven staan. Ondertussen probeerden de vakbonden en de directie tot een akkoord te komen. “We beseffen ook maar al te goed dat dit een drukke periode is waarin veel mensen wachten op hun pakjes. We hopen dan ook dat er snel een akkoord wordt gevonden, zodat iedereen terug aan de slag kan.”

Woensdag kwamen er zo’n 5.000 pakjes toe in Roeselare. Via onderaannemers zouden toch zo’n 3.000 pakjes de dag zelf nog geleverd kunnen worden.

Dubbel zoveel pakjes

Bij Bpost is men zeker bereid om te luisteren naar de bezorgdheden van de werknemers. “Dit is inderdaad een drukke periode. We proberen extra middelen in te zetten om de werkdruk wat af te nemen”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. Anderzijds merkt men bij Bpost dat de wereld van de pakjes en brieven verandert. “Het aantal brieven vermindert, maar in vergelijking met 2019 is het volume aan pakjes verdubbeld. We moeten mee met die veranderende wereld. Daarom ook die reorganisaties. Wij excuseren ons alvast bij de bewoners van Roeselare en omstreken. We hopen snel tot een akkoord te komen zodat de achterstanden weggewerkt kunnen worden.”

Woensdagochtend hebben de postbodes omstreeks 10 uur het werk hervat. “We hebben de belofte gekregen dat de nieuwe reorganisatie die ingevoerd is, herbekeken zal worden. Tot dan moet er niemand meer overwerken”, zegt Bruno Derveaux. (BF)