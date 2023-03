Provincie voorziet financiële steun voor kustvaartuigen

De Provincie West-Vlaanderen draagt bij in de kosten van kleine investeringen aan boord van Belgische kustvaartuigen. Het reglement hiervoor werd goedgekeurd tijdens de provincieraad van 23 maart.

Deze subsidies kadert in de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025. Deze investeringen dienen te resulteren in een verbetering van de omstandigheden aan boord en moeten dus aan verschillende criteria voldoen. Zo moet de aanvrager een Belgische reder woonachtig in West-Vlaanderen zijn of een rederij zijn waarvan de bedrijfszetel gevestigd is in West-Vlaanderen. Het bedrag van de provincietoelage per vaartuig wordt vastgesteld op 40% van de investering en is beperkt tot maximaal 10.000 euro over een periode van 2 jaar.