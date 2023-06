Prijzen uitgereikt van handelaarsactie Let’s Stick Together

In het PC De Craye van Passendale werd er woensdag verzamelen geblazen voor de prijsuitreiking van de middenstandactie Let’s Stick Together. De actie is een organisatie van het gemeentebestuur dienst lokale economie om de plaatselijke handel te bevorderen.

Door karikaturen te verzamelen en te kleven, konden consumenten een waardebon winnen. Per lokale handelszaak werd er een waardebon weggeschonken. De trekking vond al plaats op 14 juni, maar nu pas werden de prijzen uitgereikt. Burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980) deed in haar toespraak een oproep aan de handelaars die zich niet aangeboden hadden om deel te nemen in het vervolg, zodat de actie nog meer weerklank kan vinden op het grondgebied van Zonnebeke. De 46 winnaars kun je terugvinden via de website van de gemeente Zonnebeke. (ZB)