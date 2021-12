Oostende wil boost voor Torhoutsesteenweg: ‘Profploeg’ moet handelskern nieuw elan geven

Binnenkort gaat er in Oostende een zogenaamde Profploeg aan de slag, een groep experten die zullen helpen om de Torhoutsesteenweg een stevige boost te geven. Het is een van de vele projecten die momenteel lopen om de straat – specifiek het stuk tussen het Leopold I plein (‘t Paard) en de Elisabethlaan – een opwaardering te geven.

Een van de actiepunten uit het bestuursakkoord 2019-2024 is het uitwerken van een project om de uitstraling van de handelskern in de Torhoutsesteenweg te verbeteren. Onder leiding van het Economisch Huis werd daarom een traject opgestart. Alle betrokken actoren en stakeholders gingen samen aan tafel om de situatie op vandaag te analyseren en een eerste lijst met actiepunten uit te werken om de straat een nieuw elan te geven.

Volgens bevoegd schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) voel je dat de ondernemers van de straat willen meewerken en vooruit willen. “Iedereen is het ermee eens dat de straat attractiever kan. Maar je voelt ook wel wat wrijving, en dat komt voort uit het feit dat ze zich te weinig betrokken voelen bij het beleid. En in plaats van dat we wachten tot de opwaardering uit zichzelf gebeurt, willen we actief meewerken met de handelaars.”

KleinVerhaal

Op basis van vele gesprekken met de handelaars, kwam het tot een lijst me enkele actiepunten. “KleinVerhaal is sinds deze zomer bezig met een project rond de Torhoutsesteenweg”, vertelt de schepen. Grafisch kunstenaar Ella Vandenbussche begeleidde de handelaars (of leden van hun gezin) om een andere handelaar uit de straat te portretteren. De gemaakte werken zullen uiteindelijk worden uitvergroot en als banner worden opgehangen in de straat. “Dat project zit momenteel in de eindfase”, gaat Verkeyn verder. “Er wordt bekeken waar de foto’s best opgehangen kunnen worden.”

Het is goed dat we een insteek krijgen van experten van buitenaf

Nog een ander punt is het groen in de straat: “We willen zeker zorgen voor meer biodiversiteit in de straat door meer bloemen en planten te zetten. Maar we hebben het bekeken en er zijn niet veel plekken waar veel ontharding kan. Daarom gaan we volop inzetten op het promoten van geveltuintjes, waarbij een tegel aan de gevel wordt verwijderd en planten in de plaats komen.” Daarnaast wordt er ook extra gecontroleerd op netheid en wordt er meer gehandhaafd.

Foodtrucks

“In het verleden kwam ook de vraag van de handelaars om een Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen (BINZ) op te richten, een webapplicatie waar ze eenvoudig melding kunnen maken van overlast, sluikstorten en dergelijke. Dat bleek niet zo gemakkelijk om op te richten maar wordt nu wel herbekeken.”

De schepen doet ondertussen nog een oproep: “We hebben het mogelijk gemaakt voor handelaars om streetfood te verkopen, via een foodtruck dus. We kunnen er reclame voor maken, maar er moet natuurlijk wel iemand het doen (lacht).” Verder nog op het programma: een project van het Ensorinstituut en het Sint-Jozef om de etalages aantrekkelijk aan te kleden.

Schepen Charlotte Verkeyn. © Peter Maenhoudt

Heel wat op het programma de komende jaren, dus. Maar de voorbije jaren liep er al een project, ‘Road to Action’. “Daarbij kregen handelaars coaching vanuit Unizo. De eerste keer dat dat georganiseerd werd, was een enorm succes. 17 handelaars tekenden in. Ondertussen werd het een tweede keer gelanceerd, maar moest het bedrag voor deelname voorgeschoten worden. De deelnemers zouden het na deelname aan alle sessies terugbetaald krijgen. Het idee was dat dit de betrokkenheid zou verhogen, maar het had net het omgekeerde effect: deze keer zijn er maar vijf deelnemers.”

Profploeg

Het werk is nog niet af. Vooralsnog zijn er nog niet veel zichtbare resultaten, erkent ook schepen Verkeyn. De stad roept daarom de hulp in van de zogenaamde Profploeg. De ‘Profploeg’ is een initiatief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en bestaat uit een team van ervaren experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren voor het ontwikkelen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten in de steden.

Deze ploeg wordt gecoördineerd door Quares, gespecialiseerd in retail- en stadsvernieuwing, en bestaat verder uit experten van de Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Dit zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein. “De ploeg bestaat uit architecten, maar bijvoorbeeld ook uit advocaten. Heel veel mensen uit verschillende gebieden, dus. Het is goed dat we eens een andere insteek zullen krijgen, door mensen van buitenaf. Zij zullen ons concrete tips en suggesties geven, waar wij dan verder mee aan de slag kunnen.”

Concreet zal de Profploeg worden ingezet voor volgende uitdagingen: de verhoging van de bedrijvigheid en beleving in het winkelgebied, projecten voor het creëren van een bruisende handelskern, aanpak van de leegstandproblematiek en de verschraling van het winkelaanbod, coaching van de handelaars en opwaardering van het handelsapparaat en opmaak van een beeldkwaliteitsplan. De Profploeg gaat binnen een tweetal weken van start.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over de hele Torhoutsesteenweg: “Nee, het gaat over de Torhoutsesteenweg van het Paard tot aan de Elisabethlaan. Het stuk met alle baanwinkels, dat is nog een heel andere problematiek”, erkent Verkeyn. “Het gaat over het kernwinkelgebied dat we willen versterken. De handelaars zijn heel enthousiast om mee te werken, er is veel goesting om aan de slag te gaan.”