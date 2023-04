Maak voor het eerst kennis met het nieuwe stadhuis in Roeselare tijdens Openwervendag

Op Openwervendag zet Roeselare de werfhekkens van het nieuwe stadhuis open. Je wandelt op zondag 7 mei 2023 voor het eerst via de ingang aan de Grote Markt binnen op de werf van het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen.

Wie regelmatig langs de site van het stadhuis komt, ziet de werf volop ontwikkelen. Het begon met een succesvolle circulaire sloop. Daarna werd een eerste steen gelegd en niet veel later stak Stad Roeselare een bijzondere tijdscapsule onder de grond. Ondertussen krijgt het stadhuis steeds meer vorm: verdiep na verdiep komen we nu dichter bij de afwerking van het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen. De renovatie- en bouwwerkzaamheden die momenteel plaatsvinden, zijn bedoeld om het stadhuis te herstellen en te verbeteren, zodat het nog vele jaren dienst kan doen als symbool van de stad.

“Op Openwervendag openen we eenmalig de deuren van het nieuwe stadhuis. Een unieke kans om meer te weten te komen over de geschiedenis en toekomst van het stadhuis, maar ook om te ontdekken wat er achter de hekken van de bouwplaats gebeurt”, horen we van schepen Nathalie Muylle.

Wat ontdek je op Openwervendag?

Voor Openwervendag opent Stad Roeselare voor één dag de werfhekkens. Op zondag 7 mei is iedereen welkom om het stadhuis voor het eerst te verkennen. Want het meest duurzame stadhuis bouwen, hoe gebeurt dat eigenlijk? En hoe zal het er dan wel uitzien? Tijdens het bezoek kom je het allemaal te weten. Bezoekers kunnen het gebouw bewonderen, van kelderverdiep tot dakterras. Langs het parcours krijgen de bezoekers bovendien heel wat uitleg over de toekomst van de werf, het eindresultaat en wat het stadhuis zo duurzaam maakt. Er zijn experten aanwezig van b-architecten, de bouwaannemer Algemene Bouw Maes en partners Monument, EEG en Mirom. Er zullen ook verschillende experts aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het project en de technieken die worden gebruikt.

Vanop het bovenste verdiep heb je meteen ook een onvergetelijk uitzicht op de stad. Bovendien krijgen de aanwezigen aan enkele stands meer informatie over hoe je zélf duurzaam renoveert. Wil je zelf van het stadhuis je nieuwe werkplek maken, passeer dan langs de jobstand.

Wanneer en waar?

– Het stadhuis opent de deuren op zondag 7 mei van 12 tot 18 uur.

– Ingang via de Grote Markt.

– Er is een ruime fietsenstalling aanwezig.

– Deelnemen is gratis, maar registreer je vooraf. Schrijf je snel in of bel gratis naar 1788.

– Je kan inschrijven tot en met dinsdag 2 mei.

– Voor meer informatie contacteer je gratis 1788.