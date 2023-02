Tijdscapsule (met De Weekbode) begraven onder nieuwbouw stadhuis Roeselare; werken aan meest duurzame stadhuis van Vlaanderen op schema

Tegen de lente van 2024 moet het nieuwe stadhuis in Roeselare in gebruik zijn. Het gebouw moet een van de duurzaamste worden van Vlaanderen en de werken zitten ondertussen ook goed op schema. Maandagmiddag 6 februari stopte het schepencollege een tijdscapsule met tal van typische Roeselaarse items onder de grond, straks komt er een vloerplaat boven. “Als men in 2525 opnieuw wil bouwen, dan zal men daar misschien op stoten en zullen ze weten hoe wij hier nu leven,” klonk het bij burgemeester Kris Declercq.

Op de werf van het stadhuis van Roeselare ging op maandag 6 februari een tijdscapsule met berichten voor de Roeselarenaars van de toekomst in de grond. Tegelijk greep de stad dit moment aan om het andere cadeau voor de generaties na ons toe te lichten: dat van het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen. Schepen van stadsontwikkeling Nathalie Muylle: “Vóór de bouw van het stadhuis waren de inwoners van Roeselare duidelijk over hun verwachtingen. Het moest een toegankelijk en duurzaam huis mét groen worden. Bovendien moesten het historische stadhuis, het belfort en al het aanwezige erfgoed naadloos aansluiten op de nieuwbouw. Zo blijft het vernieuwde stadhuis een herkenbaar baken in het stadscentrum.”

Ruwbouw afgewerkt tegen zomer 2023

“Met die verwachtingen van de Roeselarenaar gingen we aan de slag. Dat zie je zo aan de vlotte voortgang van het bouwproject. Acht maanden na de eerstesteenlegging rijst de eerste verdieping van het nieuwe stadhuis uit de bouwput, is de renovatie van het belfort volop aan de gang én is het tussenstuk tussen belfort en historisch stadhuis verdwenen. Aan dit tempo zal de ruwbouw afgewerkt zijn tegen de zomer van 2023.”

“Het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen bespaart 1 miljoen liter drinkbaar water” (schepen voor stadsontwikkeling Nathalie Muylle)

“Stad Roeselare bouwt, ondanks de crisissen, erg bewust verder aan het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen. In 2019 sprak de Stad die ambitie al uit. Dat betekent concreet: slim ontwerpen, circulair slopen en bouwen en investeren in duurzame materialen en energiezuinige technieken. Vier jaar later rendeert die keuze des te meer. Want het tussentijdse rapport door BREEAM, een internationaal duurzaamheidskeurmerk, bewijst dat. Het stadhuis ligt nog altijd mooi op koers naar het ‘excellent-label’, een niveau dat maar enkele openbare gebouwen in Vlaanderen krijgen. Voeg daar alle inspanningen aan toe die Roeselare leverde tijdens de circulaire sloop, dat maakt het nieuwe Roeselaarse stadhuis zonder enige twijfel het meest duurzame van Vlaanderen.”

Energiekosten dalen met 70 procent

Dit bewijzen ook enkele opvallende cijfers. “Door de verouderde en energieslurpende panden te vervangen door een ecologische nieuwbouw dalen de energiekosten met 70 procent. Dat is met de huidige energieprijzen extra nodig: de jaarprijs voor de nutsvoorzieningen in de oude panden zou in 2022 gestegen zijn van 200.000 naar 700.000 euro.”

Buffertanks met een capactiteit van regenwaterputten van 20 gezinnen

“Het nieuwe stadhuis spaart maar liefst 1 miljoen liter drinkbaar water per jaar uit omdat het gebouw op een slimme manier regenwater recupereert voor sanitair en poetsen. Ook het groendak vangt water op voor de tuin. Bovendien zitten in de kelder buffers die bij wateroverlast regen opvangen om de riolen te sparen. Deze buffertanks hebben een capaciteit van de regenwaterputten van 20 gezinnen.”

Met warmtenet verwarmen… en koelen

“Het nieuwe stadhuis gebruikt warmte van bij ons om te verwarmen én te koelen. Verwarmen gebeurt volledig door het Roeselaarse warmtenet, waardoor er in het nieuwe stadhuis een volledige stookcentrale wordt uitgespaard. Door innovatieve technologie kunnen we echter ook 80 procent van de koeling opvangen met het warmtenet. MIROM sluit het warmtenet aan vanaf midden maart.”

Breeam hecht ook veel belang aan het welzijn van de medewerkers. “Dat neemt het nieuwe stadhuis ter harte. De 300 medewerkers van stad Roeselare tekenden de afgelopen maanden zelf mee hoe hun nieuwe werkplek er uit zal zien in 2024. Zo werken de stadsmedewerkers mee aan hun eigen gezond kantoor van de toekomst.”