Staden dient bezwaar in tegen stikstofakkoord

Het Stadense gemeentebestuur gaat bezwaar indienen tegen het stikstofakkoord. Het openbaar onderzoek rond de conceptnota loopt nog tot 17 juni. De gemeente wil de bezwaren van land- en tuinbouwers uit de gemeente bundelen met het eigen bezwaar. Het bezwaar wordt ook aan de gemeenteraad voorgelegd.

“In onze gemeente zijn 250 land- en tuinbouwbedrijven actief”, weet burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD), “Los van de landbouwers zelf zijn er 2.000 jobs rechtstreeks verbonden aan de landbouwbedrijvigheid in onze gemeente. Als landbouwgemeente is het belangrijk dat we een sterk signaal geven. Bedrijven die door verplichte sluiting bedreigd worden zijn er niet in onze gemeente. Nogal wat landbouwers in de omgeving van Houthulstbos maken zich evenwel ernstige zorgen rond toekomstige vergunningen. Land- en tuinbouwbedrijven dreigen ook niet meer leefbaar te zijn.”

Strengere regels in België

“De Vlaamse regering onderschat de economische impact van het akkoord. We ontkennen het stikstofprobleem niet, maar streven naar gelijke spelregels voor iedereen. Onze regels zijn veel strenger dan die in andere Europese landen. Daardoor dreigen we voor onze voedselvoorziening meer afhankelijk te worden van het buitenland. De inspanningen zijn ook niet gelijk verdeeld. Ook andere sectoren zorgen voor stikstofuitstoot, maar nu komen de inspanningen vooral op de kap van de boeren terecht”.

Bezwaar

Onder impuls van landbouw- en milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD) stelde de gemeente een bezwaar op. Dat zal samen met de bezwaren van lokale land- en tuinbouwers gebundeld worden. Het bezwaar wordt ook aan de gemeenteraad voorgelegd. Pas na het behandelen van de bezwaren wordt in het Vlaams parlement een definitieve beslissing rond het stikstofakkoord genomen.