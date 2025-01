Groen Ieper “diep verontwaardigd” door versoepeling pesticidenorm voor drinkwater in Westhoek

De Watergroep mag van Vlaams minister van Landbouw en Omgeving Jo Brouns (CD&V) twee jaar lang drinkwater produceren uit water waar meer triazolen in zitten dan Europa toelaat. Vooral in de Westhoek worden die triazolen aangetroffen. Groen Ieper is verontwaardigd en zegt dat de minister het probleem bij de bron moet aanpakken: “De metingen van pesticiden in het beekwater, dat de Ieperse drinkwaterbekkens bevoorraadt, zijn dramatisch”, klinkt het.

Eind 2023 werden te hoge waardes van 1,2,4-triazool aangetroffen in stalen van het water van De Blankaart, Dikkebus, Zillebeke en De Gavers. 1,2,4-triazool is een afbraakproduct van de schimmelbestrijder metconazool (bekend onder de merknaam Caramba). De Europese voorzorgswaarde is 0,1 microgram per liter (µg/l) en het ging om 0,49 µg/l in De Blankaart; 0,13 µg/l in Dikkebus; 0,14 µg/l in Zillebeke en 0,2 µg/l in De Gavers.

Drinkwatertekort

Die waterproductiecentra bevoorraden echter ongeveer 700.000 West-Vlamingen. De Watergroep vroeg dan ook een uitzondering op de Europese norm bij minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) omdat er anders een drinkwaterwatertekort dreigt. “Het totale aandeel van de waterproductiecentra met een verhoogde concentratie 1,2,4-triazool is 47 procent voor het gemiddelde en 39 procent op de piekdag in de productieregio West van De Watergroep. De totale capaciteit van de resterende waterproductiecentra en leveringspunten is onvoldoende hoog om het volledige productievolume te vervangen”, klinkt het bij De Watergroep.

Versoepeling

Op 20 december verleende de minister toestemming aan De Watergroep om er toch drinkwater te blijven winnen. Brouns legt de maximumconcentratie op 1 µg/l 1,2,4-triazool per liter drinkwater. Dat is 10 keer hoger dus dan de Europese norm. De uitzondering geldt voor twee jaar. De versoepeling kreeg al stevige kritiek van onder andere Bond Beter Leefmilieu. Ook Groen Ieper zegt diep verontwaardigd te zijn.

Schaamteloos

“Wat bezielt een minister om deze beslissing te nemen en bovendien schaamteloos op ons bord te leggen? Er dreigt drinkwatertekort dus ‘beter kiezen voor licht vervuild water dan voor geen water’ is de boodschap”, zegt voorzitter Riane Malfait van Groen Ieper. “Dit tart echt alle verbeelding. We kiezen er dus voor om veel geld te investeren in waterzuivering, maar beperken dan toch de uitgaven door het minimaal te zuiveren, net genoeg om er niet onmiddellijk ziek van te worden. Dat er op lange termijn ziekmakende effecten zijn, wordt hier even aan de kant geschoven. Dat zien we later wel. Hopelijk zoveel later dat het verband tussen de schadelijke stof en de ziekteverschijnselen in twijfel kan getrokken worden.”

We zien links Riane Malfait en rechts Lieven Stubbe van Groen Ieper. (Foto TOGH)

“Gezondheid op lange termijn moet alweer inboeten voor winst op korte termijn”, pikt gemeenteraadslid Lieven Stubbe (Groen) in. “De agro-industrie – vooral de aardappelverwerkers – maakt enorme winsten, ten koste van het leefmilieu en dus van onze gezondheid. Laat ons duidelijk zijn: er is maar één gezonde oplossing om voldoende zuiver drinkwater te hebben die betaalbaar is: ervoor zorgen dat er geen pesticiden in het water terecht komen. Sensibiliseren helpt niet, dat doen we al jaren. Meten is niet meer nodig, dat doen we ook al jaren. De metingen van pesticiden in het beekwater, dat de Ieperse drinkwaterbekkens bevoorraadt, zijn dramatisch. Ook in 2024 zijn de maximaal toegelaten normen meermaals overschreden. Het lukt dus helemaal niet om sensibiliserend de situatie te normaliseren. Zal de minister dan ook die normen laten verslappen om de drinkwaterproductie in de Westhoek te verzekeren?”

Omschakeling

“We verwachten dat zowel het beleid als de agro-industrie zelf, investeert in duurzame oplossingen om de lozingen van allerlei gifstoffen – ook zouten, die massaal geloosd worden – efficiënt aan te pakken. De landbouwers eventueel financieel ondersteunen om de omschakeling te maken naar duurzame, niet-vervuilende landbouw lijkt ons een veel betere investering”, besluiten Riane Malfait en Lieven Stubbe. (TOGH)