Kortrijk Xpo mikt voor 2023 naast de beurzen vooral op bedrijfsfeesten, maar ook seminaries, congressen en zelfs concerten zijn mogelijk

Volgende week gaat met Velofollies de eerste grote expobeurs van het jaar van start in Kortrijk Xpo. We staan er niet bij stil, maar de firma die de beurshallen exploiteert is een van de krachtigste aandrijfmotoren van de lokale economie. En ondanks de naweeën van corona, de hoge energieprijzen en de inflatie ziet men er zelfverzekerd de toekomst tegemoet. Er zijn dan recent wel enkele beurzen weggevallen, er komen nieuwe bij. En Kortrijk Xpo ziet veel mogelijkheden met bedrijfsfeesten, seminaries, congressen en zelfs concerten.

De grootste beurs van het jaar, Matexpo, is een product van het Kortrijkse bedrijf The Fair Experts. Maar Kortrijk Xpo organiseert ook zelf beurzen. En niet alleen in de eigen gebouwen. Een van die beurzen is Architect@Work, die in 17 verschillende landen plaatsvindt, in steden als Amsterdam, Parijs, Madrid, Berlijn en onlangs nog in Warschau. Kortrijk Xpo heeft een 100-tal werknemers in dienst. Een team dat bijna 20 jaar wordt aangevoerd door Saskia Soete-de Boosere. S ales manager venue Hannelore Verweirder maakt pas een dik jaar deel uit van de ploeg. Zij is verantwoordelijk voor alle evenementen in Kortrijk Xpo die door externen worden georganiseerd. “Ondanks het feit dat onze activiteiten door corona twee jaar stilgelegen hebben, is iedereen hier aan boord kunnen blijven,” beklemtoont ze. Intussen draait de machine weer op volle toeren, zegt Pieter Desmet. Hij is director fairs & events , zeg maar de man achter de 30 à 35 beurzen die Kortrijk Xpo zelf organiseert. “Even dachten we: mensen gaan elkaar schuwen, maar het publiek kwam al snel terug. Het is alsof covid nooit bestaan heeft.”

De markt herstelt zich

“Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, had ik wel even stress,” zegt Hannelore. “Je voelde dat de markt afwachtend was. Intussen lijken de energieprijzen gelukkig te stagneren en ook de inflatie is wat getemperd. De rust is een beetje teruggekeerd. Ondernemers zijn ook mensen die vooruitkijken. Ze moeten op de hoogte blijven van nieuwigheden. En in onzekere tijden is het meer dan ooit nodig om aan de naambekendheid van je merk te werken. Dus ik heb vertrouwen in de toekomst. Onze ploeg is heel meedenkend en flexibel. Dat hoor je ook van organisatoren die wel eens op andere evenementenlocaties komen. We denken mee met hen die van onze faciliteiten gebruikmaken. Energie is duur, maar we geven onze klanten tips hoe ze kunnen besparen.”

De groene gedachte leeft in Kortrijk Xpo. Er is zwaar geïnvesteerd in zonnepanelen en nergens in Kortrijk vind je meer laadpalen, stelt Hannelore. “Voor mensen die hun auto willen opladen terwijl ze een evenement bezoeken, gaan we een heel uitgebreide capaciteit hebben. Wie elektrisch of hybride rijdt, zal verspreid over het hele terrein terechtkunnen, zodat de ecologische voetafdruk van wie hier naar een beurs of evenement komt, beperkt blijft.” Of je kan er natuurlijk ook met de fiets naartoe. Die is ook populair in Kortrijk Xpo. Doordat het zo goed gaat met Velofollies, gaat men dit jaar op nog meer tweewielers mikken. ‘Motominds’ wordt een belevingsbeurs, die in de maand mei voor het eerst in Kortrijk zal plaatsvinden. De beurs wordt gekoppeld aan Inktown, de conventie van tatoeëerders die eerder in Kortrijk plaatsvond. “Het wordt echt een belevingsbeurs,” aldus Pieter. “Je zal je skills kunnen testen op een parcours en er zullen tal van spektakels zijn. BMW, Yamaha en Harley hebben al hun medewerking toegezegd. Kort nadat we ons plan hadden uitgewerkt, besliste Febiac dat er dit jaar geen motoren te zien zouden zijn op het Autosalon. Precies wat we nodig hadden om goed uit de startblokken te schieten.”

Wondergoed

Ook Solar Solutions komt op het juiste moment. “Dat is een vakbeurs voor de zonne-energiesector. Daarvoor hebben we een joint-venture gesloten met een Nederlandse organisator. Samen hebben we die expo vorig jaar al in Dusseldorf georganiseerd en dat gaan we daar dit jaar opnieuw doen, gevolgd door een eerste editie in Kortijk in oktober,” zegt Pieter. LingeriePRO, een andere nieuwe beurs, klinkt al even zonnig. U mag dan ook pro lingerie zijn, begin maar niet te dromen van een Kortrijkse versie van Victoria’s Secret. “Het is een beurs voor uitbaters van lingeriezaken, waar buitenstaanders niet welkom zijn. Ze zal twee keer per jaar plaatsvinden, de ene keer voor de wintercollectie, de andere keer wordt de zomercollectie gepresenteerd,” legt Hannelore uit. De meeste beurzen die in Kortrijk Xpo plaatsvinden zijn vakbeurzen. En daar komen jij en ik niet in. “Er is bijvoorbeeld de politiebeurs Infopol,” zegt Pieter. “Een particulier mag daar niet binnen. Want daar staan wapens uitgestald, flitscamera’s, zwaailichten en andere apparatuur. Broodway richt zich op de bakkers, Meat Expo op de slagers. Op andere beurzen, zoals Fugare, is er wel publiek van buitenaf welkom, maar dan moet je al interesse hebben in de duivensport. Pas op, je zou verrast zijn hoeveel jonge mensen daar naartoe komen. Sinds ze vernomen hebben hoeveel er met een prijsduif te verdienen valt, heeft de interesse voor de duiven bij sommige jongeren een hoge vlucht heeft genomen.”

Concertzaal

Ook al zijn de gebouwen van Kortrijk Xpo vaak volgeboekt, Hannelore blijft speuren naar nieuwe klanten. “Beurzen zijn onze corebusiness, maar we kunnen hier ook ruimte bieden aan grote bedrijfsfeesten, seminaries en congressen. We beschikken over een eigen cateringservice en kunnen hier een paar duizend mensen te eten geven. Bovendien is de war on talent nog volop bezig. Bedrijven zoeken naar manieren om het personeel tevreden houden. We hebben hier bijvoorbeeld een opleiding heftruck-rijden als teambuildingactiviteit gehad, met aansluitend eten en drinken. Ik zoek naar alle mogelijke manieren om de hallen op de vrije data te vullen. De Kortrijkse rockband Goose heeft hier ooit een clip opgenomen. Misschien kunnen hier wel meer reclame-of videoclips opgenomen worden. Of films, waarom niet?”

Intussen vindt ook ‘De Nacht van de Schlagers’ al enkele jaren plaats in Kortrijk Xpo. Veertig jaar geleden waren de hallen ook een locatie waar wereldberoemde bands als Iron Maiden, Kiss, Roxy Music en The Human League optraden. “Ze mogen allemaal terugkeren,” als het van Hannelore afhangt. “Zaal 5 is speciaal uitgerust om dergelijke evenementen onderdak te bieden. Er kan 2 à 3000 man binnen, die indien snel geëvacueerd kunnen worden, er is een prima akoestiek, je kan er een podium binnenvoeren, licht en geluid, plug en play, en gaan met die banaan. Ik nodig alle concertorganisatoren uit om te komen kijken. De grote namen waarvoor het West-Vlaamse publiek zich nu naar de Zenith in Rijsel verplaatst wil ik hier ook wel zien komen.”