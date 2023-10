Zoon uitbaters ‘Siphon’ runt ‘Het Oud Gemeentehuis’: “Ik focus me eerst op de hotelkamers en workshops”

Na het afscheid van Olivier Van Moffaert en Karin Wijnhoven begin september, ging Jan Callewaert (35) van start als nieuwe uitbater van hotel-brasserie Het Oud Gemeentehuis in Oostkerke. “Ik focus me eerst op de hotelkamers en het organiseren van workshops”, zegt Jan, telg uit de familie achter gasthof Siphon. De zaak verandert ook van naam.

Olivier Van Moffaert en Karin Wijnhoven waren bijna twaalf jaar actief als uitbater van hotel-brasserie Het Oud Gemeentehuis, vlak bij de kerk van Oostkerke. Eerder deed het pand lange tijd dienst als dorpscafé, mét tapbiljart én bijhorende kruidenierswinkel. Toen Oostkerke nog een onafhankelijke gemeente was, vergaderde het gemeentebestuur er zelfs in een achterzaaltje.

Paul Bocuse

Aan de uitbating van Olivier en Karin kwam begin september een einde. De uitbating is nu in handen van Jan Callewaert, zoon van Siphon-uitbater Franky Callewaert en tot voor kort ook zelf betrokken bij de uitbating van het bekende restaurant. Jan volgde een koksopleiding bij de school van Paul Bocuse in Lyon en deed stage in een aantal grote huizen vooraleer hij actief werd in het ouderlijke restaurant. “Ik heb graag gewerkt in de Siphon, maar het is nu belangrijk voor mij om mijn eigen weg in te slaan. Dat heb ik beseft na heel wat introspectie”, vertelt Jan. “Al is het niet uitgesloten dat ik nog terugga maar nu kies ik alvast voor dit nieuwe project.”

“Ik doe dit momenteel nog alleen dus ik focus me nu op de acht hotelkamers of gastenverblijven. Bedoeling is om stelselmatig te groeien. En de naam wordt gewijzigd in De Levensboom. De infrastructuur hier zal ook opengesteld worden voor mensen die één of meerdaagse workshops of opleidingen willen organiseren in een aangenaam kader”, legt Jan uit.

Zuurdesempizza’s

“Daarvoor kan de mooie binnenkoer en de tuin ook dienst doen. In de tuin komen ook nog twee antieke zigeunerwagens te staan voor mensen die houden van het zogenaamde glamping. Ik beschik hier ook over een gezellige lounge voor de gasten met een honesty bar. Het ontbijt wordt geserveerd in de brasserieruimte en daarbij zal ik vooral gebruik maken van lokale producten. Op aanvraag kan ik ook een avondmaaltijd voorzien. Er komt op de binnenkoer trouwens ook een oven om in het weekend zuurdesempizza’s te bakken.”

Info: www.hetoudgemeentehuis.be.