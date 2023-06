Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) opende officieel zomerbar Pullevullerie. De zomerbar is een initiatief van Steven Plattteeuw en Annelies Geirnaert en bevindt zich in onmiddellijke omgeving van hun woning in de doodlopende Nijverheidstraat. “Ruimte om te parkeren is er niet”, weet Steven. “Het is de bedoeling dat iedereen met de fiets komt. Onze zomerbar is dan ook bedoeld als fietsstop.” Meer info op de Facebookpagina Pullevullerie. (BCH/foto JCR)