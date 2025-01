Zoeten Party verrast uitbaters populair café De Zoeten Inval

Café De Zoeten Inval, een begrip in Oostduinkerke waar jong en oud elkaar ontmoet, moest tijdelijk de deuren sluiten voor wegenwerken. Om uitbaters Xavier Van Billemont en Valerie Courdain te steunen in deze moeilijke periode, namen vaste klanten Sophie Wettinck en Wolfgang Baert, met goedkeuring van dochters Amber en Fleur, het initiatief voor een geheime benefietavond: de Zoeten Party. Na maanden van planning en een strak geheimhoudingsplan, werd het een onvergetelijke avond met meer dan 200 aanwezigen. Iedereen droeg een speciaal ontworpen T-shirt als aandenken. De avond leverde een mooie opbrengst op als steun voor het geliefde koppel dat slechts een minimale schadevergoeding ontvangt tijdens de sluiting. Om de verrassingsfactor te behouden, werden Xavier en Valerie weggelokt met een boottocht en gocart-uitje terwijl het café werd omgetoverd tot feestlocatie. De avond, vol warmte en solidariteit, benadrukte de hechte band tussen de bezoekers en hun café. De Zoeten Party blijft hét gesprek van de buurt. “Zodra de wegenwerken zijn afgerond, gaat De Zoeten inval weer open, daar kijken we vol verwachting naar uit”, besluiten Wolfgang en Sofie. (foto IV)