“Zelfs met een bolle buik mag je ons bier drinken”: Kasteel Rouge 0.0% lanceert wel heel opvallende campagne

Brouwerij Vanhonsebrouck, met thuisbasis in Emelgem, heeft een opvallende campagne ter promotie van zijn nieuwe Kasteel Rouge 0,0% gelanceerd. Zo zien we in promobeelden onder andere een hoogzwangere dame of een piloot in de cockpit een blikje bier kraken.

De familiebrouwerij uit Izegem lanceerde vorig jaar de Kasteel Rouge 0,0 %, het eerste alcoholvrije rougebier op de markt. Daarmee bewandelt ze voor het eerst het alcoholvrije pad, net op het moment dat het bewustzijn rond alcoholgebruik groeit.

Van huh?- naar aha-moment

Met die gedachte ging communicatiebedrijf Geronimo Brands aan de slag voor het uitwerken van een opvallende en toch wel visueel confronterende campagne. “Of je nu een vliegtuig bestuurt, voor je examens studeert, aan sport doet… of met een bolle buik aan een babyshower deelneemt: deze campagne lokt eerst een huh?-reactie uit, om je vervolgens van een aha-moment te voorzien”, duidt Gertjan De Smet van Geronimo. “Het bekende Kasteel Rouge-bier dat binnen de campagne op wel zeer vreemde momenten wordt gebruikt, blijkt finaal namelijk elke keer de nieuwe alcoholvrije Kasteel Rouge 0.0% te zijn, wat ineens héél wat verklaart.”

Ook piloten mogen (alcoholvrij) bier drinken. © Geronimo Brands

Het levert opvallende beelden op, maar volgens de brouwerij kan het er in de toekomst ook zo aan toe gaan. “Heb je zin in een fruitig bier na het sporten, als je chauffeur van de avond bent of simpelweg als je alcohol wil mijden? Dan kan het met Kasteel Rouge 0.0%”, benadrukt Michiel Clyncke (co-CEO).

De campagne zal ook te zien zijn in Tournée Minérale.