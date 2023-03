Zeebrugge krijgt met Port Bleu nieuwe evenementenlocatie: “Zowel geschikt voor grote als kleine evenementen”

Het voormalige maritieme belevingscentrum Seafront krijgt de komende jaren een nieuwe invulling. De grote hal van 1.600 m² wordt onder de noemer Port Bleu uitgebouwd tot locatie voor productlanceringen, bedrijfsfeesten, seminaries en beurzen.

Over de herbestemming van Seafront in Zeebrugge, het maritieme belevingscentrum dat zo’n twintig jaar aan de oude vismijnsite was gehuisvest, vloeide al heel wat inkt. Tal van plannen en ideetjes kwamen en verdwenen weer. De bekende antiquair Paul De Grande gebruikte de infrastructuur ook enige tijd om een deel van zijn enorme collectie te koop te stellen maar de locatie bleek daar uiteindelijk toch niet echt voor geschikt.

Hoeve De Blauwpoorte

Met ‘Port Bleu’, dat vorig weekend feestelijk werd geopend en voorgesteld, lijkt er nu toch een ambitieus project te zijn om een groot deel van de site een nieuw invulling te geven. Port Bleu is het geesteskind van zaakvoerster Sarah Kemseke (29) en haar volledig vrouwelijk team van medewerkers, met Sarah Govaerts (29) als marketingverantwoordelijke.

“Wij zijn niet aan ons proefstuk toe want met ons team openden we vijf jaar geleden al Hoeve De Blauwpoorte in Kortrijk. De geklasseerde hoeve doet vooral dienst als huwelijkslocatie. Met Port Bleu willen we ons assortiment aan locaties dus uitbreiden”, zegt Sarah Kemseke. “Deze locatie is minder gericht op huwelijks- en familiefeesten maar wel op bedrijfsfeesten- en presentaties. Ook voor productlanceringen, seminaries of beurzen is deze eventoppervlakte van 1.600 vierkante meter en een plafondhoogte van zeven meter ideaal.”

Advies inclusief

“De infrastructuur is zowel geschikt voor grote als kleine evenementen want de zaal kan door middel van geluidsdoeken opgedeeld worden en heeft daardoor een capaciteit van 50 tot 1.000 personen”, vult Sarah Govaerts. “Voordeel is dat de hal volledig ‘naakt’ kan worden aangeboden dus organisatoren kunnen hun creativiteit de vrije loop laten gaan voor de aankleding ervan. Maar ons expertenteam geeft wel de nodige tips en adviezen, inbegrepen in de huurprijs. Als je echt geen idee hebt hoe eraan te beginnen kunnen we de organisatie, tegen een meerprijs, ook gedeeltelijk of geheel overnemen.”

Het team van Port Bleu kwam bij deze locatie terecht via Creas Vastgoed, een bedrijf dat op zoek gaat naar geschikte invullingen voor commerciële- en bedrijfspanden. De hal zou nu voor een periode van acht jaar de huidige invulling als evenementenlocatie kunnen behouden. Daarna zouden de eigenaars er een appartementencomplex laten realiseren.