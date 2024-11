Zaakvoerder Bistro du Chêne krijgt eigen biertje cadeau

Wim Dejonckheere, die samen met zijn vrouw Ann-Sophie Vandenbussche Bistro du Chêne in Dadizele runt, kreeg voor zijn 40ste verjaardag een wel erg verrassend cadeau. Zijn moeder Rita Dever liet zonder dat haar zoon het wist een biertje brouwen genoemd naar het dochtertje van Wim en Ann-Sophie. Het Giselleke staat voortaan op de kaart van de horecazaak.

Woensdagavond vierde Wim Dejonckheere in het bijzijn van familie en vrienden zijn 40ste verjaardag. Het verjaardagsfeest vond plaats in Bistro du Chêne, de horecazaak van Wim en zijn vrouw Ann-Sophie in het centrum van Dadizele. Rita Dever, de mama van Wim, bereidde de voorbije weken een wel erg origineel cadeau voor haar zoon voor.

“Vorig jaar stelde ik Wim voor om een eigen biertje te lanceren. Doordat het vaak erg druk voor hem is, ging hij er niet op in.” Rita besloot om het heft in eigen hand te nemen. In Terrest Brewery in Houthulst liet ze een hoevebiertje brouwen.

“Ik deed ook mijn plannen uit de doeken bij mijn schoondochter Ann-Sophie. In samenspraak met haar kwam het etiket op de fles tot stand.”

Het hoevebier Giselle, genaamd naar het 2-jarig dochtertje van Wim en Ann-Sophie, was geboren. Een tripel met 8 procent alcohol. “Maar we gingen nog een stapje verder. We lieten ook nog bijpassende glazen maken.”

Verrassing

Moeder en schoondochter slaagden er in om de voorbije weken alles stil te houden voor de jarige. De verrassing voor Wim was woensdagavond dan ook groot toen het eigen biertje voor Bistro du Chêne werd voorgesteld. “Ze hebben echt aan alles gedacht. Van het biertje zelf, tot de glazen. Dat het biertje de naam draagt van ons dochter is fantastisch.”

Het Giselleke staat voortaan op de kaart van Bistro du Chêne. “En ook daar hebben we nog serieuze inspanningen mogen voor doen”, aldus Ann-Sophie. De horecazaak had recent nieuwe menukaarten besteld, maar na een stiekem telefoontje achter de rug van Wim konden die toch nog aangepast worden.

Klanten van Bistro du Chêne kunnen dus voortaan proeven van een nieuw biertje, een huisgemaakte picon is er al een tijdje. “Die wordt erg gesmaakt. Speciaal voor mijn 40ste verjaardag besloten we om die ook te koop aan te bieden zodat klanten er ook thuis van kunnen genieten. Ik wist dus dat er één verjaardagsdrankje was, maar dat er nu plots twee zijn is een complete en erg leuke verrassing”, aldus Wim Dejonckheere. (BF)