Wünderbar Tielt opent dit weekend in één van de grootste blokhutten van de Benelux

In de Zegerstraat op Industriepark Noord in Tielt opent de ‘Wünderbar’ komend weekend al voor het vierde jaar op rij de deuren. Nooit eerder was de pop-up après-skihut zo groot. Sterker nog, het gaat volgens bezieler Arthur Corbanie (25) zelfs om een van de grootste houten blokhutten van de hele Benelux.

Bij de eerste twee edities van de Wünderbar werd nog gekozen voor een grote tent, waarvan de gevel en de wanden weliswaar bekleed waren met hout. Vorig jaar werd voor het eerst een volledig houten blokhut opgetrokken en dit jaar doen Arthur en zijn team er nóg een schepje bovenop.

Met een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter, verdeeld over twee zijbeuken en een middenbeuk met een hoogte van ruim zes meter is de hütte groter dan ooit tevoren.

Hoger voor licht en geluid

Volgens Arthur is het daarmee zelfs een van de grootste blokhutten van de Benelux. “Heel bewust wilden we een hoger gebouw, omdat we dan meer ruimtegevoel creëren, maar vooral omdat er dan veel meer mogelijk is op vlak van licht en geluid.”

“Toen we de leverancier waarmee we samenwerken vroegen naar de mogelijkheden, liet hij weten dat ze een nieuw, groter type hut hadden uitgetekend. En de Wünderbar heeft de primeur daarvan gekregen in de Benelux.”

“Een forse investering, maar het resultaat mag zeker gezien worden. Dit jaar zullen de special effects spectaculairder dan ooit zijn. Al sinds het prille begin leggen we elk jaar opnieuw de lat wat hoger en dit keer is dat niet anders. Stilstaan is achteruitgaan, niet?”

Anderhalve vierkante kilometer

Naast de eigenlijke feestoppervlakte is er buiten nog eens 450 vierkante meter plankenvloer voorzien, terwijl er achter de schermen nog eens dezelfde ruimte ingenomen wordt, samen goed voor een oppervlakte van bijna anderhalve vierkante kilometer.

“We zijn Cosy & Trendy nog steeds bijzonder dankbaar dat we dit terrein mogen gebruiken”, gaat Arthur verder. “We investeerden ook in een ander sanitair blok en werkten de buitenomgeving dit jaar nog beter af, met extra sfeerbeleving en decoratie.”

“Logistiek had het wel wat voeten in de aarde, want om het plafond te voorzien van lichten en versiering dienden we voor het eerst hoogtewerkers in te schakelen. Gelukkig hebben we een ijzersterk team dat bergen werk kan verzetten.”

Gers Pardoel

Zoals de traditie dat inmiddels wil, strikte de Wünderbar opnieuw een reeks grote namen. Onder meer Yves Segers, Jettie Palettie, 5napback, Garry Hagger, De Romeo’s, Christoff en Willy Sommers komen langs, maar ook Sylver en Gers Pardoel staan er deze winter op het podium.

Het concept blijft nagenoeg hetzelfde als de voorbije jaren. Tussen 2 november en 22 februari is de winterbar elke vrijdag en zaterdag open. Op zaterdag 2 november bijt Yves Segers de spits af tijdens het openingsweekend.