Winterbar Snowland opent de deuren in de Vossenberg in Hooglede

Na het overweldigende succes van vorig jaar komt er vanaf donderdag een tweede editie van Snowland aan in de Vossenberg. De pop-upbar verhuist dit keer van de foyer naar een aparte tent buiten. “Zo krijg je nog meer het chaletgevoel en zal ook de gezelligheid toenemen,” klinkt het bij de organisatoren.

Voor het tweede opeenvolgende jaar slaan Alexander De Witte en David Van der Stede de handen in mekaar om een stukje van de Alpen naar Hooglede te brengen. Beide heren hebben al tal van ervaring in de sector. Zo was Van der Stede zes jaar lang de drijvende kracht achter zomerbar Summerlake terwijl De Witte al heel wat evenementen organiseerde in de Vossenberg. De eerste editie van Snowland was een schot in de roos en nu zien de organisatoren het nog wat grootser met een grote feesttent. Wie binnen komt in de winterbar, waant zich onmiddellijk in pakweg Oostenrijk of Zwitserland. “Het chaletgevoel overheerst”, verklaart Van der Stede.

“De volledige tent is met hout aangekleed, zelfs de vloer is volledig uit hout. We willen dan ook volop inzetten op sfeer, ambiance en gezelligheid.” In de chalet is er plaats voor 200 man. Bezoekers kunnen zich zowel laven met jenever, glühwein of halve liters maar er is ook een volwaardige eetkaart aanwezig. “Klassiekers zoals raclette staan op de kaart maar ook côte-a-l’os of een burger Snowland. Het is de bedoeling om de kwaliteit van de Vossenberg door te trekken naar de chalet. Voor het restaurant is het wel aanbevolen om te reserveren.”

Snowland opent zijn deuren voor het eerst op donderdag 14 november. Nog tot 5 januari kunt u er elke week op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag terecht. Op donderdag van 18 uur tot 01 uur, vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 02 uur en op zondag van 16 uur tot 23 uur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zorgt een DJ voor de nodige sfeer. Alle informatie en reservaties kunt u terugvinden op www.snowland.be. (JT)