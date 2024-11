Winterbar Le Jardin opent zijn deuren: “Ik wil de kerstmagie delen”

Sebastiaan Strubbe opent op vrijdag 15 november de deuren van zijn winterbar Le Jardin in de Goedeboterstraat 11. Elke dag vanaf 14 uur kunnen bezoekers zich er onderdompelen in een gezellige kerstsfeer, met een hapje en drankje. De sluitingsdag is op dinsdag.

Sebastiaan (29) nam vijf jaar geleden de zaak over van zijn ouders, die twintig jaar lang kerstbomen verkochten in Oudenburg. “Door de jaren heen was mijn aanbod vaak vroeg in het seizoen al uitverkocht vanwege de groeiende vraag naar echte kerstbomen uit de Ardennen. Daarom besloot ik iets extra’s te doen en een lounge te starten, zodat mensen naast het kopen van kerstbomen, ook kunnen genieten van de kerstsfeer met een drankje in de hand”, legt hij uit.

Kerstchalet

Winterbar Le Jardin is een chalet in volle kerstsfeer, waar gasten kunnen genieten van een uitgebreide drankkaart met winterbieren, Ardense gin, jeneverbar, speciale koffies en chocolademelk. Daarnaast worden er tapas, kaasfondue en warme appeltaart geserveerd: de perfecte ingrediënten voor een gezellige avond.

Sebastiaan vertelt: “Ik hou van kerst, het versieren van de bomen en alles wat ermee te maken heeft, dus wil ik die magie ook delen met anderen.”

Ladies Night

Sebastiaan is van plan om wekelijks een evenement te organiseren. Zo is er op maandagavond 25 november om 19 uur al een Ladies Night, waarbij vriendinnen samen kunnen genieten van de kerststemming. “Er wordt een aperitief aangeboden en gasten kunnen een tapasmenu bestellen voor 24 euro per persoon. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar het is wel aan te raden om tijdig te reserveren.”

Evenementen

Met Winterbar Le Jardin hoopt Sebastiaan een warme, feestelijke plek te creëren waar Oudenburg en omstreken samen kunnen komen om te genieten van de gezelligste tijd van het jaar. “Er volgen nog heel wat evenementen, voor zowel jong als oud. Deze zullen steeds tijdig aangekondigd worden op de Facebookpagina Winterbar Le Jardin, dus hou die zeker in de gaten.”