Wijn van D’Hellekapelle kan voortaan vanop het dakterras gedronken worden

Wie voortaan het wijngoed D’Hellekapelle in Loker bezoekt kan de wijnen proeven in een gloednieuwe degustatieruimte met aanpalend een dakterras met uitzicht op de lager gelegen wijnvelden. “Momenteel denken we na over een nieuwe uitbreiding met de aanplant van 2300 wijnstokken en dit op een veld in Wijtschate gelegen,” zegt wijnboer Michel Dehem.

D’Hellekapelle is de naam van het wijngoed en verwijst naar een oud woord in Poperinge gebruikt voor een vlinder. Michel Dehem startte bescheiden in 2009 aan het gehucht de Kauwackers in Nieuwkerke en breidde vanaf 2017 uit in Loker. De kers op de taart is nu de degustatieruimte met dakterras waar een bijzondere wijn kan geproefd worden, de Casu. “Deze pinot noir verbergt de volledige naam van mijn te vroeg overleden echtgenote met wie ik het wijngoed opstartte.”

In de degustatieruimte kunnen naast de huiswijnen ook verse geperste sapjes, hapjes en een Hellekapelle bier geproefd worden, het huisbier van de brouwerij Debie. Wie voluit voor de wijnen gaat wordt in het kiezen en proeven begeleid door wijnsommelier Kris D’haenen en dit elke vrijdag (van 14u tot 21u), zaterdag en zondag (van 14u tot 18u) en maandag (van 14u tot 21u).