Wie wordt Viskok van het Jaar? Twee West-Vlamingen maken kans op prestigieuze titel

VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, gaat opnieuw op zoek naar de Viskok van het jaar. Pieter Puype van Barisdam Bistro in Kortemark en Marco Santoni van Boury in Roeselare maken deel uit van het kransje finalisten.

De nationale horecawedstrijd Viskok van het Jaar is al 35 jaar dé uitdaging bij uitstek voor professionele chef-koks om hun kunnen te tonen met vis.

Maandag 18 november strijden vijf finalisten in de kookarena op Horeca Expo Gent om het lekkerste en origineelste gerecht met zeekat te bereiden.

Juryvoorzitter Filip Claeys

De vakjury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste Belgische restaurateursverenigingen en voorgezeten door NorthSeaChef Filip Claeys, maakte een voorselectie uit de ingestuurde recepten. De gerechten staan op de menukaart van de deelnemers.

Vijf finalisten zullen het beste van zichzelf geven, waaronder ook twee West-Vlamingen: Pieter Puype van Barisdam Bistro in de Kortemarkse deelgemeente Werken en Marco Santoni van het driesterrenrestaurant Boury in Roeselare.

De drie andere kanshebbers zijn An Nelissen van ’t Pure Genot in Dilsen-Stokkem, William McKinlay van On S‘en Fish in Namen en Thibo Luca van Bistro Marron in Zulte.

De voorbije twee edities ging de titel telkens naar een West-Vlaming. Vorig jaar was Gilles Pauwels van traiteurzaak Vis Ateljee in Pittem de laureaat, een jaar eerder ging de titel naar Baptiste Tieberghien van restaurant Lin’eau in Sint-Baafs-Vijve, deelgemeente van Wielsbeke.

Mooie prijzenpot

Naast de befaamde titel krijgt de winnaar een mooi prijzenpakket: de Viskok van het Jaar-trofee van kunstenaar Marc Vanhecke en een diploma, een cheque ter waarde van 750 euro en een dinerkaart voor twee personen bij restaurant Boury.

Er worden ook vijf bonnen ter waarde van 200 euro verloot om te gaan tafelen in het winnende restaurant.