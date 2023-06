Westtoer organiseert imagocampagne ‘Horecalover’: “Het tekort aan personeel blijft een groot probleem”

Een grote imagocampagne ‘Horecalover’ die met inspirerende verhalen de troeven en positieve aspecten van een job in de horeca toont, moet voor geïnteresseerden een stimulans betekenen om daarvoor te kiezen. De campagne legt meteen ook het accent op de verschillende opleidingen. “Die moeten en kunnen perfect de noodzakelijke competenties aanreiken”, klinkt het.

Stellen dat, met het hoogseizoen in het verschiet, het vinden van voldoende geschikt personeel de grootste beslommering blijft voor de horeca, is een open deur intrappen. Het West-Vlaamse toerisme, met de kust op kop, mag dan goed zijn voor een jaarlijkse omzet van 3,9 miljard euro en ruim 32 miljoen overnachtingen, als je als zaak het personeel niet hebt, laat staan geschikt personeel, zit je met een probleem.

De cijfers liegen er niet om. “Vóór corona telden we aan de kust 950 vacatures, nu zijn er dat 1.450”, zegt Rob Dingenen van de VDAB. Dat is slechts een topje van de ijsberg, want lang niet alle vacatures komen in de database terecht. Daarnaast waren er vóór corona 2.300 geïnteresseerden voor een job in de horeca. Op vandaag zijn dat er slechts 1.700. Er zijn veel minder mensen op de arbeidsmarkt en de vraag wordt almaar groter. Het moet gezegd: de krapte is heel voelbaar en alle jobs in de horeca zijn knelpuntberoepen geworden.”

Lancering website

Samen met tal van partners heeft het provinciebedrijf Westtoer nu onder de noemer Horecalover een grote imagocampagne op poten gezet om daaraan te verhelpen. Het initiatief komt verder van de VDAB Horeca Forma, POM West-Vlaanderen, Streekwerking Kust en Horeca West-Vlaanderen. “Met het oog op het bieden van kwaliteit in de toeristische dienstverlening speelt de horeca een heel belangrijke rol”, zegt gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter Westtoer Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). “Het tekort aan personeel situeert zich niet alleen in de vaste tewerkstelling, maar ook bij tijdelijke medewerkers en jobstudenten die op piekmomenten absoluut nodig zijn.”

De imagocampagne die de positieve kanten van werken in de horeca belicht, is van start gegaan met de lancering van een website www.horecalover.be waarop nu al filmpjes te zien zijn die ook op sociale media te zien zullen zijn en diverse doelgroepen zullen aanspreken. Er wordt ook bewust een link gelegd naar de verschillende opleidingen. In het najaar komen er lokale proeftuinen waar geëxperimenteerd zal worden met innovatieve vormen van opleiding zoals het zoeken naar passende huisvesting voor medewerkers die verderaf wonen. Ook korte opleidingen behoren tot de mogelijkheden.

Begeleidingstraject

“Het is de bedoeling dat we als vormingsorganisatie mensen die nu al actief zijn in de horeca en natuurlijk ook geïnteresseerden de nodige competenties aanleren die hen toestaan om de job nog beter te doen”, vertelt Jürgen Nijs van Horeca Forma. “We hebben trouwens met Hospitality Heroes een begeleidingstraject waarbij we allochtone mensen helpen om in de horeca te werken. We laten hen op enkele maanden tijd kennis maken met de sector. Het initiatief is een succes geworden. Zeventig procent van de cursisten kon aan de slag bij hun stageplaats.”