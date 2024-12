Wesley’s Bike Repair opent Bar Bidon

Wesley’s Bike Repair, gelegen in de Oostmeetstraat 92, achter AD Delhaize, heeft zijn nieuwe concept ‘Bar Bidon’ geopend. Zaakvoerder Wesley Stroobant (39) en Yentl (36) kwamen samen op het idee om een leuke bar te open in hun fietsenwinkel.

Yentl vertelt: “De zaak bestaat al sedert 2017 en we vonden het wel tof om met dit nieuwe concept uit te pakken. Samen met mijn man Wesley heb ik een gedeelte van de winkel omgebouwd tot een gezellig bar waar we naar de sfeer van vroeger terugkeren. We willen dat onze klanten zich hier thuis voelen. “Iedereen is welkom, met of zonder fiets en Bar Bidon is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 9.30 tot 16 uur. Op vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot de laatste klant vertrokken is. Je kan komen proeven van onze verse soep, een ‘stutte’ met kaas of hesp, of een goed gevulde smullersplank en elke dag is er ook vers huisbereid gebak. Tijdens de eindejaarsperiode zullen er ook heerlijke suggesties volgen. Ons motto is dan ook ‘better food, better mood’.”

“Je krijgt hier echt waar voor je geld”

Yentl vertelt verder: “Je krijgt hier echt waar voor je geld. Elke dag serveren we verse producten maar vooral streekgebonden producten. Voor de bierliefhebbers schenken we fiets gerelateerde biertjes zoals Kwaremont, Vedette en Super 8 of het surprise biertje van de maand. Liever een kop koffie of thee ’s morgens of in de namiddag? Geen probleem, dit wordt geserveerd in een leuk oud servies met een sneukeltje erbij. In de vitrine zul je kunnen kiezen uit een heerlijk stukje gebak en ik maak dit allemaal zelf. Je hoeft niet te reserveren voor een plaatsje maar als je toch wil zeker zijn, geef ons dan gerust een belletje.”

Webshop

Naast het nieuwe horecagedeelte kan iedereen hier nog steeds terecht voor het aankopen, onderhouden en herstellen van fietsen. Wesley voert onderhoud en herstellingen uit aan alle fietsmerken. Het is zelfs mogelijk om een fiets te leasen of een complete make-over van een oudere fiets te laten uitvoeren. Ook op de webshop kunnen klanten allerlei accessoires vinden, van fietskledij tot fietsonderdelen en meer…