“We wilden geen spijt hebben”: Steve en Sieglinde verlaten bankkantoor en starten horecazaak

Na een carrière van 23 jaar in de banksector wisselden Steve De Couck (45) en Sieglinde De Ville (44) hun bankkantoor in de Zeelaan in Koksijde-Dorp in voor koffie- en eethuis D’Appeti(j)t in dezelfde straat. “Het leven is te kort om altijd bij hetzelfde te blijven hangen.”

Het was best een verrassing voor veel klanten toen ze de zaakvoerders van het Argenta-kantoor in de Zeelaan ineens in de keuken van een horecazaak aan de slag zagen. “Het broeide al langer om over te schakelen naar iets nieuws, zodat we na ons pensioen geen spijt zouden hebben dat we onze hele carrière in een bankkantoor hadden doorgebracht”, vertellen Steve en Sieglinde. “We deden dat nochtans met hart en ziel, want het was een fijne job”, zegt Sieglinde. “Ik ben 23 jaar geleden gestart in het bankwezen, waarvan vijf jaar als bediende in Ternat en 18 jaar als zelfstandig kantoorhoudster bij Argenta. In 2006 heb ik het filiaal in Asse overgenomen, in 2009 kwam Steve erbij. In 2014 namen we er een tweede kantoor bij, in Eernegem. In 2020 openden we het filiaal in Koksijde. We blikken terug op een mooie periode in ons leven waar, net als in onze horecazaak, hospitality altijd centraal stond: openstaan voor onze klanten, hen goed advies en oplossingen geven. Maar allebei voelden we het kriebelen om onze pijlen op iets anders te richten, al hadden we nog geen concreet idee.”

Durven springen

Tot Steve en Sieglinde op een dag opvingen dat de krantenwinkel aan de overkant van de straat over te nemen was. “Toen zijn we meteen in actie geschoten, want dat was een unieke kans. We kenden de zaak: ze ligt op een ideale locatie, naast het plein van het oude gemeentehuis. Toch vraagt zo’n beslissing moed om te springen, want je moet toch de gekende materie en de comfortabele zetel van 23 jaar in het bankwezen verlaten. Maar het leven is te kort om – dikwijls uit schrik – altijd bij hetzelfde te blijven hangen.” Sieglinde stak ook veel op uit het traject Female Leadership van UNIZO. “We reisden naar New York en Los Angeles en bezochten er Belgische vrouwelijke ondernemers. De Amerikaanse mindset is helemaal anders dan de onze: if you fail, try again, want je leert uit je fouten, en you can always make more money.

Eigen twist

Bij Sieglinde kiemde het horecazaadje al lang geleden. “Als studente heb ik in de horeca gewerkt, en ik ben altijd een gepassioneerde hobbykok geweest. Ik laat me ook sneller verleiden om kookgerei te kopen dan door de etalage van een kledingzaak. In het CVO van Aalst heb ik modulaire koksopleidingen gevolgd.”

“Net als in ons bankkantoor staat de klant hier centraal”

De taakverdeling in D’Appeti(j)t lag dus voor de hand: Sieglinde zwaait de scepter in de keuken en Steve bedient de klanten. Over de interieurinrichting waren ze het roerend eens: D’Appeti(j)t straalt warmte en gezelligheid uit, met zwarte accenten, warme houtkleuren en een mooie houten vloer. “We serveren betaalbare, lekkere en toegankelijke gerechten. Geen chichi, maar met een eigen twist”, zegt Sieglinde. “Onze croques zijn een beetje atypisch: we serveren ze open, en we hebben ook een vegetarische croque met drie kazen. We hebben een suggestiebord met wisselende gerechten, ontbijtformules, pasta’s, slaatjes, kleine knabbels,… Ook onze picon maison en streekbieren slaan aan. Ik kan er echt van genieten om in de keuken te staan: je hoort het geroezemoes van de zaal en de blije sfeer van mensen die lachen. Dat is een heel verschil met de bankwereld, maar fysiek is het wel zwaarder. Het is wel fijn dat je meteen resultaat krijgt en weet of mensen het lekker vonden. We staan trouwens altijd open voor feedback!”

Steve vult aan: “We richten ons op mensen van het dorp, en krgen vanaf het eerste uur een gevarieerd publiek over de vloer: alleenstaanden die ‘s ochtends de krant komen lezen, studenten van de hotelschool, gemeentepersoneel, gezinnen met kinderen,… We kijken er nu al naar uit om ons zomerterras te installeren. In de zomer hopen we ook op klanten van de campings in de buurt, maar ook wandelaars en fietsers,… Op termijn willen we nog thema-avonden of avonden met verenigingen organiseren.”

Ook dochters Alina (15) en Yelena (12) staan achter de nieuwe uitdaging. Yelena volgt een opleiding in de hotelschool en Alina denkt aan een economische richting, waarmee ze later de zakelijke kant van de zaak kan verzorgen.