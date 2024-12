“We hebben enorm veel plezier in ons werk”: Lindsey en Wouter al 12 jaar in Frituur De 5-Wege

Hij was vloerder, zij lerares. Zo leidden we ons artikel in toen Wouter Verhaeghe (44) en Lindsey Ocula (42) in november 2012 startten met Frituur De 5-Wege. Ondertussen bloeit en groeit de zaak die ondertussen ook een eethuis is geworden.

Wouter Verhaeghe werkte in de bouwsector als vloerder, zijn echtgenote Lindsey Ocula stond voor de klas in Prizma Campussen Middenschool en College en gaf er plastische opvoeding toen ze de overstap maakte. Ze kwam er naar eigen zeggen in een totaal verschillende wereld terecht. “Weet je, het was eigenlijk mijn jongensdroom”, geeft Wouter toe. “Niet dat ik familie heb in de horecasector, maar om een of andere reden droomde ik daarvan.”

Maar uiteindelijk waren het rugproblemen die zijn job als zelfstandig aannemer een halt toeriepen. “Ik had eigenlijk niet veel keuze, ik moest met onmiddellijke ingang stoppen of het zou nooit meer goed komen met de rug…”

Bank ontmanteld

Maar Wouter maakte nog één uitzondering. “We stootten hier op het pand in de Vijfwegenstraat 56 in onze zoektocht naar een locatie voor onze frituur. Er was hier vroeger een ING-kantoor, je kan niet geloven hoe beveiligd dit was. Er zat overal staal in, zelf in de gyproc-muren. We moesten een gespecialiseerde firma laten komen om het glas, dat tot een meter in de grond verankerd zat, weg te branden. Maar in anderhalve maand tijd klaarden we de klus. En ja, de vloer legde ik hier nog zelf”, geeft hij toe.

“Kwaliteit en hygiëne staan hier al sinds dag 1 centraal”

De naam De 5-Wege verwijst natuurlijk naar de straat waar het eethuis zich situeert. “Mijn vrouw had iets anders in gedachten, maar onze naam is nu gewoon duidelijk. Je kan het ook pakweg Frituur Frikandelletje noemen, maar daar blijf je mee beperkt. Zeker nu we geëvolueerd zijn naar een eethuis, is dat een goede keuze gebleken.”

Geschikt voor groepen

In een frituur in Koekelare liepen Wouter en Lindsey even mee, ze volgden ook een opleiding, maar leerden vooral veel zelf al doende. “Je loopt in het begin wel eens met je kop tegen de muur, maar dat is in alle jobs zo natuurlijk. Aanvankelijk combineerden we onze frituur ook met een broodjeszaak, maar dat hebben we vrij snel laten varen. Toen hier wat verderop een broodjeszaak kwam, die ondertussen weer is verdwenen, lieten we dat over aan hen en focusten we ons verder op onze frituur. Daarmee hebben we de handen meer dan vol. We zijn gestart met 30 zitplaatsen, maar we konden al vrij snel uitbreiden. In 2016 hebben we het pand hiernaast gekocht. We wonen daar ook, maar het was vooral de bedoeling om zo achteraan een toegang via de Baronstraat, parking en een extra groot terras te creëren. Nu kunnen hier binnen in de frituur en de veranda samen net geen honderd mensen zitten, buiten is er nog eens plaats voor 70 personen. En dat biedt ook mogelijkheden naar groepen toe. Vaak komen vrienden, families of verenigingen hier wat eten. Gezien we voldoende ruimte hebben, kunnen we die ook voor hen reserveren indien gewenst. Zelfs last minute kun je hier vaak nog terecht.”

Het aanbod van De 5-Wege breidde ook al snel uit. Terwijl Lindsey alles wat kassa en klanten voor haar rekening neemt, stortte Wouter zich op de bereidingen. Van een vispannetje tot vol-au-vent, stoverij en balletjes in tomatensaus… Alles heeft nu de eigen touch van Wouter gekregen. “En dat wordt hier ook enorm veel gegeten. Net als ons aanbod aan burgers. Maar ook een spaghetti of biefstuk-friet is populair. En in de zomer zijn de verzorgde slaatjes ook een topper. Maar in alles wat we serveren, streven we vooral kwaliteit en verse producten na. En we zijn heel streng op hygiëne.”

Wegenwerken

De Vijfwegenstraat werd ondertussen volledig vernieuwd en door de werken aan de Centrumbrug was De 5-Wege moeilijk bereikbaar vanuit het centrum. “Eerlijk? Dat hebben wij eigenlijk nooit echt gevoeld. De werken aan de Vijfwegenstraat waren al langer aangekondigd, daarop hadden we geanticipeerd door een toegang te creëren via de Baronstraat. Wat we in de tijden van de werken vooral merkten, was dat meer mensen ter plaatse bleven consumeren. En onze klanten komen echt van overal, uiteraard uit Emelgem, Izegem en Kachtem, maar ook uit pakweg Ardooie en Roeselare.”

In 2016 won Frituur De 5-Wege op de Horeca Awards in Antwerpen de prijs van beste frituur van het land. “Leuk natuurlijk, dat lokte uiteraard nog wat meer volk naar de frituur. Maar dat is ook maar een titel, je moet het dag na dag blijven waarmaken. En dat proberen we nu al 12 jaar aan een stuk te doen. We hebben nog één vaste medewerker in dienst, met flexi’s en jobstudenten samen telt ons team een 15-tal medewerkers. En we waken erover dat de sfeer goed is. Tussen Wouter en mij wordt ook heel wat af gelachen”, zegt Lindsey. “En dat straalt ook af op het personeel. We staan hier met de glimlach, omdat we ons werk graag doen en we plezier hebben in onze job.”

Op maat bedienen

Ook De 5-Wege evolueerde mee met de tijd. “In corona werd onze webshop in het leven geroepen, je kan nu haast niet meer zonder online bestellingen. Er staan hier nu ook twee bestelpalen, voor wie liever niet in de rij aanschuift en al aan een tafeltje wil gaan zitten. Maar je kan ook gewoon bestellen aan de kassa, dat zal hier nooit verdwijnen. En op onze tafeltjes staan QR-codes, ook langs die weg kan je bestellen. En dat allemaal om het onze klanten, die het elk op hun eigen manier willen en kunnen doen, op maat te bedienen. Wie hier eet, wordt aan tafel bediend, je krijgt ook een echt bestek… Dat zijn van die zaken, net als onze ‘zelf door getrokken frieten’, waarin we ons onderscheiden.”

Het koppel heeft ondertussen een mooie zaak opgebouwd. “Wij wonen nu me ons gezin naast de zaak, oma (de mama van Wouter, red.) huist hierboven. Waar wij dus eerst woonden. De eerste jaren waren zwaar, omdat de kinderen klein waren. Maar nu trekken Robin (16) en Lukas (13) al goed hun plan, Robin komt zelfs al helpen in de zaak, Lukas zal later allicht wel volgen. Of ze later hier in de zaak zullen komen? Dat is nog niet aan de orde, eerst zien wat ze verder gaan studeren.”