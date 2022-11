‘Warmste chefs’ koken op de kerstmarkt

De ‘lekkerste’ kerstunit op de Brugse kerstmarkt, die vrijdag 25 november van start gaat, wordt hoogstwaarschijnlijk die van de Warmste Chefs op het Simon Stevinplein.

Deze Warmste Chefs, momenteel 29 in totaal, zullen tussen 25 november en 8 januari in een beurtrol gerechtjes serveren op de kerstmarkt op het Simon Stevinplein. De opbrengst gaat naar de goede doelen van De Warmste Week.

“Het idee komt vanuit een van de chefs die deelnam aan de recentste editie van Kookeet”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. “Hij maakte een hele reeks andere Brugse chefs warm voor het idee om zich samen in te zetten voor De Warmste Week. Intussen sprongen ook hotelscholen en andere partners, zoals Brugs Foodlab, op de kar.”

Met de steun van Stad Brugge, het platform Flavourite Bruges en het Brugs Handelscentrum (BHC) zal elke deelnemende chef dus alternerend een gerechtje dat zijn of haar kookstijl uitdraagt. Bedoeling is dat de deelnemende chefs in deze plaatselijke keuken dagelijks honderd gerechtjes bereiden. De stand kan elke dag bezocht worden tussen 11 uur en 20 uur.

In de praktijk worden de gerechtjes in de eigen keuken voorbereid en gebeurt de kleine afwerking in de kerstcontainer, waarin een oven en enkele kookplaten geïnstalleerd werden. De prijs van de gerechtjes varieert tussen de 8 en de 12 euro.

Momenteel zijn er dus 29 chefs die deelname bevestigden. Er is nog ruimte voor 6 chefs om alle tijdsloten in te vullen en zo de gehele Wintergloed-periode te vullen met lekkere hapjes.

Een lijst met alle deelnemers en alle praktische info via https://www.brugge.be/flavourite/warmste-chefs