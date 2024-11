Wagon 33 krijgt nieuw leven als Wagon 86

De vernieuwde frituur Friterie Resto Wagon 86 opent op 29 november in de Stationsstraat in Jabbeke. De frituur van Giovanni (25) en Patrick Salembier (63) verhuist van huisnummer 33 naar 86: “Er zal een toog zijn, waar klanten een ‘wachtpintje’ kunnen drinken.”

Cafégevoel

Op 31 oktober draaiden vader en zoon een proefdag met gratis frietjes en drank voor bijna 200 aanwezigen. “Die verliep erg goed. Er was veel volk, een toffe ambiance en we kregen veel positieve reacties over onze toog. Wie wil, kan daar tijdens het wachten op de frietjes, of voor het plaatsen van een bestelling, iets drinken”, vertelt Giovanni. “Het ‘wachtpintje’ hadden we ook al op onze vorige locatie, maar door een toog te plaatsen, willen we nu echt een cafégevoel creëren. Veel cafés in Jabbeke zijn verdwenen sinds de coronapandemie en we hopen op deze manier mensen terug naar de toog te krijgen.”

Naast een nieuw cijfer – verwijzend naar het nieuwe huisnummer – voegden ze ook ‘Resto’ toe aan de naam. Je kan er binnenkort meer krijgen dan alleen frietjes. “Vanaf december zullen we ook vier maaltijden aanbieden: kip aan ’t spit, spaghetti, scampi’s en biefstuk”, zegt Giovanni, die overweegt om dat aanbod op termijn verder uit te bereiden.

“We kozen ervoor zo dicht bij onze vorige locatie te blijven, omdat de ligging ideaal is: de snelweg is vlakbij en er is dus veel passage. Op onze vorige locatie was het soms ook vechten voor een parkeerplaatsje. Dat probleem zal er nu niet meer zijn, er is plaats voor minstens 20 auto’s.”

Wereldrecord

In 1989 bakte Patrick Salembier 111 uur 11 minuten en 11 seconden lang frietjes. Daarmee brak hij het wereldrecord. Zoon Giovanni hoopt het huidige wereldrecord, dat op 127 uur en 15 minuten staat, ooit te breken in zijn nieuwe frituur: “Ik ben er nu nog niet mee bezig maar voor mijn 30ste wil ik het record gebroken hebben”, lacht Giovanni. (GA)