Voormalig lasser bakt burgers in zijn nieuwe zaak ‘Joe’s Burger’

Enkele maanden geleden besloot lasser Joey Deprez (32) om een nieuwe weg in te slaan. Na jarenlange ervaring in het lassen was Joey toe aan een andere uitdaging. Zijn eerste stap in deze richting was het starten van een foodtruck waar hij burgers als zijn specialiteit introduceerde. Ongeveer een half jaar geleden deed zich een unieke kans voor, het voormalige Fortis-bankfiliaal kwam te koop. Joey greep deze gelegenheid aan om de droom waarmee hij zat te realiseren.

“Gedurende een half jaar werkte ik intensief aan de binneninrichting van mijn zaak”, vertelt Joey. “Alles werd gestript en vervolgens stukje bij beetje heropgebouwd tot een gezellig hamburgerrestaurant. Inmiddels zijn we enkele weken open en weten de klanten Joe’s Burger al goed te vinden. Het aanbod aan burgers is uitgebreid en ik voeg regelmatig nieuwe creaties toe aan de kaart. Wie mijn foodtruck kende, weet wat hij of zij kan verwachten bij Joe’s Burger: alles wordt hier vers bereid ter plaatse.”

Het menu van Joe’s Burger biedt onder andere 100 procent rundvleesburgers, kippenburgers, pulled pork, veggieburgers en diverse schotels aan. Klanten zijn bovendien welkom om zelf suggesties te doen voor nieuwe burgercreaties. Joey legt uit: “Ik ontdekte mijn passie voor koken jaren geleden. In 2022 begon ik vervolgens kleinschalig met mijn foodtruck, en de positieve reacties van klanten gaven me het vertrouwen om verder te denken. Toen het voormalige bankfiliaal beschikbaar kwam, wist ik dat het mijn kans was. Nu, maanden later, ben ik trots op wat ik verwezenlijkte en dat Joe’s Burger zijn deuren heeft geopend.”

Eindejaarsmenu

Joey krijgt hierbij de steun van zijn vriendin Saely Martinez (24), die hem actief helpt in de zaak. Joe’s Burger, gevestigd aan het Marktplein 2, is geopend op woensdag en donderdag van 18 tot 21 uur en van vrijdag tot zondag van 18 tot 21.30 uur. Op maandag en dinsdag is de zaak gesloten. Tijdens de eindejaarsperiode wil Joey uitpakken met een eindejaarsmenu. (BRU)

Info: https://joeburgers.be