Voormalig huisje van plezier krijgt pop-upbar: Happy Jacks in Pittem moet zomerse hotspot worden

Net als vorig jaar wordt de tuin van de Black Jack, in vervlogen tijden nog een bordeel, omgetoverd tot een zomerse pop-upbar. Vrienden Melissa Ketels en Xavier De Rudder geven er op vrijdag 8 juli het startschot en willen van Happy Jack’s een trendy plek maken.

Tijdens de zomer van 2021 kon je al een eerste keer een heerlijk glas drinken in de stemmige tuin van wat vroeger de Black Jack was. Nu huist in het voormalige huisje van plezier langs de Brugsesteenweg in Pittem een populaire escape room en vanaf vrijdag 8 juli keert ook de pop-upbar terug.

Die zal gerund worden door de Koolskampse Melissa Ketels (26) en Meulebekenaar Xavier De Rudder (29). Die laatste heeft zijn sporen in de horecawereld al ruimschoots verdiend en was zeven jaar lang zaakvoerder van D’Oude Posterie in Pittem.

Zwoele zomeravonden

“Het kriebelde al langer om opnieuw iets in de sector te doen en met Melissa heb ik daarvoor de perfecte partner gevonden”, klinkt het. “We willen van Happy Jacks’s Pop-upbar een leuke plek maken om zwoele zomeravonden door te brengen.”

We mikken vooral op 25-plussers

Het duo mikt op een iets ouder publiek. “25-plussers”, duiden ze. “Het is niet de bedoeling om hier feestjes te bouwen, er zal loungy muziek spellen en willen mensen de kans geven om in een gemoedelijke sfeer een praatje te slaan.”

De pop-upbar zal van vrijdag tot en met zondag geopend zijn. “Vrijdag en zaterdag starten we om 16 uur, op zondag wordt dat 14 uur. Naast de standaard-drankjes willen we ook een uitgebreide reeks speciaalbieren uit de brede regio aanbieden, net als cocktails en lekkere wijnen om bij weg te dromen. Om de innerlijke mens te versterken, bieden we een resem tapas aan.”

Thema-avonden

Melissa en Xavier duimen voor een topzomer met prachtig weer. “We zijn van plan om tot eind september Happy Jack’s Pop-up Bar uit te baten en willen af en toe met thema-avonden uitpakken. Dit moet dé stek worden om je zo in Zuid-Franse sferen te wanen.”

De escape room in het pand blijft tijdens de pop-upbar gewoon open. “En wie de weg naar buiten heeft gevonden, kan bij ons gezellig komen nakaarten”, knipogen Melissa en Xavier.

Happy Jack’s Pop-upbar is te vinden langs de Brugsesteenweg 13 in Pittem. Alle info via de gelijknamige Facebookpagina.