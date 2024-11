Vishandel Lanckman stopt na 36 jaar: Traiteur Parazaar neemt pand over

Johan Lanckman (66) en Dorthy Dobbelaere (66) van Vishandel Lanckman in de Voorstraat verkopen op 30 november hun laatste verse vis en bereide gerechten. “Onze speciaalzaak was toch wel een vaste waarde in Kortrijk, maar het is tijd voor ontspanning.” Charlotte Vanfleteren (32) en Tomas Vanneste (38) geven het pand een nieuwe invulling met Traiteur Parazaar. “Hun bekendste producten zullen we wel nog verdelen”, zegt Charlotte.

Johan Lanckman en Dorthy Dobbelaere stapten samen in de zaak sinds 1988. “We kozen voor kwaliteit en de verkoop van verse vis, dagelijkse verse bereidingen, koude schotels en buffetten. Dat heeft ons een mooi cliënteel opgeleverd. Ja, ze komen wel eens van ver van buiten Kortrijk”, vertelt Dorthy.

Je vindt Vishandel Lanckman al sinds 1988 in de Voorstraat © MD

“We hebben met velen een goede band, sommigen zijn al járen klant. Voor het vertrouwen en alle mooie momenten, gesprekken en herinneringen, bedanken we graag iedereen persoonlijk met een postkaartje. Het afscheid is toch wel emotioneel. Onze klanten vinden het jammer, maar ze nemen het goed op.”

Traiteur Parazaar

Na bijna vier decennia kijken Johan en Dorthy uit naar hun pensioen. Het jonge ondernemerskoppel Charlotte Vanfleteren en Tomas Vanneste van restaurant Parazaar breidt op deze locatie hun heerlijke traiteurgerechten verder uit. “We verhuizen onze Boutique met dagverse take-out naar hier. Dankzij de grote ruimte en de prachtige keuken met ruime koelcellen kunnen we efficiënter werken en ons aanbod uitbreiden met extra gerechten. Bowls en salades moeten we niet langer individueel verpakken, maar kunnen we presenteren in mooie grote schalen en verkopen in het gewicht.”

De heerlijke garnaalkroketten zal je ook nog in Traiteur Parazaar kunnen verkrijgen © MD

Vishandel Lanckman zullen we niet helemaal moeten missen. Johan zal nog steeds zijn garnaalkroketten maken voor Traiteur Parazaar en bepaalde specialiteiten, zoals bijvoorbeeld de fijne gerookte zalm en de vislasagne. Ook bepaalde producten van Don Reinaldo zullen Charlotte en Tomas blijven aanbieden.