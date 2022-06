Vietnamees restaurant Bun Pho opent maandag de deuren in Blankenberge

Vanaf maandag 20 juni heeft Blankenberge er een nieuw exotisch adresje bij: in Bun Pho, gelegen in de Molenstraat 18, geniet je straks zeven op zeven van de onvervalste Vietnamese keuken. “De subtielere keuken van Azië, zeg maar. Vietnamese gerechten zijn licht en verfijnd”, aldus de chef.

Chef Viet Anh Kieu (50) baat al enkele jaren het populaire Nem Nem Caphé uit in Elsene. Samen met zijn twintig jaar jongere partner Ai Yen, waagt hij zich nu in Blankenberge aan een nieuwe uitdaging. “We kochten dit pand destijds als investering”, vertelt hij. “Er zat eerst een B&B in, maar door corona ging die over de kop en besloten we zelf een restaurant te beginnen op deze toplocatie.”

Minder talrijk

Viet en Ai geloven alvast in hun slaagkansen. “Tenslotte zijn we het eerste Vietnamese restaurant in Blankenberge. De Aziatische keuken vind je overal wel, maar de Vietnamezen zijn daarin minder vertegenwoordigd. We zijn gewoon iets minder talrijk”, glimlacht Viet. Zelf is hij afkomstig van Hanoi. “Een typische specialiteit is pho: een goed gevulde maaltijdsoep met noedels en kip of rundvlees. Hu tieu, een noedelsoep met varkensvlees en zeevruchten, is dan weer typisch voor het zuiden”, legt Viet uit.

Gescheiden smaken

De Vietnamese keuken is volgens hem anders dan wat we van Azië gewoon zijn. “Waar de Thaise keuken vaak zoet, zuur en pikant combineert, blijven die smaken bij ons meestal strikt gescheiden. Zoet is zoet, pikant is pikant. Vietnamees is de subtielere keuken van Azië, zeg maar, onze gerechten zijn licht en verfijnd”, aldus de chef. In zijn restaurant zal je het kunnen combineren met een exotisch drankje: wat dacht je van aloë vera of kokos? “We hebben ook een zelfgemaakte Vietnamese ijsthee in huis, en lekkere ijskoffie als dessert”, aldus Viet.

Vriendelijke Blankenbergenaars

Bun Pho opent maandag de deuren in de Molenstraat 18. “In het seizoen zullen we alle dagen open zijn, van ’s middags doorlopend tot 22.30 uur. Ondertussen zijn we zelf ook al naar Blankenberge verhuisd, en dat was voor ons beiden een hele verademing. De mensen zijn hier heel vriendelijk, anders dan in Brussel waar iedereen elkaar zonder te begroeten voorbijloopt. Iedereen lijkt ook superbenieuwd naar ons restaurant”, knipoogt Viet.