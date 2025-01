Vestiging van frituur Je M’en Fous in Sint-Kruis van start

Het nieuwe jaar betekende ook de start van de tweede vestiging van frituur Je M’en Fous, die in 2021 in Sijsele werd opgericht, in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. “Het concept en de inrichting zijn gelijkaardig, maar voor de vele scholieren in de buurt zullen we ‘s middags ook pastaboxen verkopen”, zegt Valerie Aerts.

Jurgen De Sutter en Valerie Aerts openden op vrijdag 3 januari de deuren van frituur Je M’en Fous in de Moerkerkse Steenweg 202 in Sint-Kruis Brugge. Het is meteen de tweede vestiging van hun populaire friet- en snackconcept, want Jurgen en Valerie runnen sinds april 2021 ook al een frituur met dezelfde naam in de Stationsstraat in Sijsele.

Het koppel bouwde er een voormalige autorijschool om tot een erg populaire eetgelegenheid waar je naast frietjes ook terecht kan voor de betere op de plaat gebakken hamburgers: dé specialiteit van gastvrouw Valerie, die regelmatig ook nieuwe variëteiten op de kaart zet.

“We waren er al een tijdje over aan het nadenken om uit te breiden en toen we merkten dat een goed gelegen handelspand in de Moerkerkse Steenweg al een tijd leeg stond zijn we gaan informeren en konden we gelukkig ook tot een huurovereenkomst komen”, zegt Jurgen. “Het is ver genoeg van onze vestiging in Sijsele en in de dichte omgeving zijn geen andere frituren, dus het echt wel een goede locatie voor een tweede vestiging.”

Pastaboxen

“Bovendien ligt ook de school MIA, het vroegere Mariawende-Blydhove, hier vlakbij dus daar kunnen ook veel klanten van komen”, zegt Valerie.

“Een aantal leerkrachten van die school zijn klant bij ons in Sijsele en doordat ze al over onze vestiging in Sint-Kruis vertelden is er hier een grote interesse in onze frituur ontstaan. Speciaal voor de scholieren zullen we ‘s middags trouwens ook pastaboxen verkopen, want dat is heel populair bij die doelgroep. Voor de rest kunnen de klanten dezelfde goudgele frietjes, sappige burgers en andere frituursnacks verwachten die we ook in Sijsele aanbieden. De opstart doen we nog samen, maar op termijn zal ik in Sijsele blijven terwijl Jurgen zich over de vestiging in Sint-Kruis ontfermt.”

(PDV)