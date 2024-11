“Verjaardag om nooit meer te vergeten”: restaurant Béus stijgt naar 14 op 20 in Gault&Millau

Het gastronomische huiskamerrestaurant Béus in de Molenstraat steeg in de befaamde Gault&Millau-gids van 13,5 naar 14 op 20. Dat op de dag dat chef Michiel Beuselinck 30 kaarsjes mag uitblazen.

In de Molenstraat in Passendale openden Michiel Beuselinck en Maria Moll in januari 2023 hun gastronomisch huiskamerrestaurant Béus. Michiel is afkomstig uit Zillebeke en stamt uit een echte horecafamilie. Zijn ouders zijn de zaakvoerders van De Steenen Haene. Zelf deed hij heel wat ervaring op in verschillende zaken. In Hertog Jan leerde hij zijn vrouw Maria Moll kennen.

Verjaardagscadeau

Na enkele maanden volgde al een vermelding in Michelin en vorig jaar werden ze beloond met 13,5 op 20 in Gault&Millau. Dit keer volgde er een stijging naar 14 op 20. “Vorig jaar was het al mooi dat we vermeld werden en dat we nu meteen stijgen is superleuk”, glundert Maria Moll (30), die niet in Brussel aanwezig was. “We vierden de dertigste verjaardag van Michiel. Ik ging net nog een cadeau halen, maar eigenlijk is dit ook een mooi cadeau. Het zal een verjaardag zijn om niet snel te vergeten. Ook voor mij doet het natuurlijk enorm deugd. Het bewijst dat we goed bezig zijn. Het concept waar we voor kozen, wordt duidelijk geapprecieerd bij de mensen. We voelen ook dat we blijven groeien en zijn heel trots. Niet alleen voor, maar zeker ook achter de schermen willen we iedereen bedanken die zijn of haar steentje bijdraagt aan het succesverhaal. Met twee lieve kindjes zijn er ook vaak babysits nodig tijdens onze shiften.”

Uniek evenement

Maandagavond volgt er nog een speciale avond in De Steenen Haene, de zaak van Michiels ouders. “Daar zal Michiel samen met zijn vader in de keuken staan voor een unieke avond.”

Na deze eenmalige uitstap maken ze zich op voor een goedgevuld najaar. “De klassiekers blijven op de kaart en de wildgerechten komen eraan. De haas zal opnieuw geserveerd worden binnenkort. Met de eindejaarsfeesten is er opnieuw een ovenheerlijk menu samengesteld.”