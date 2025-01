Van feestje bij caféklant uitgegroeid tot bedrijf met negen foodtrucks: Al twintig jaar de Beste Frietjes

Geert Spillebeen (56) bakte 20 jaar geleden frietjes op een feestje van een klant van het café dat hij toen uitbaatte. Twee decennia later is ‘Beste Frietjes’ uitgegroeid tot een bedrijf met negen foodtrucks. De 20ste verjaardag van Beste Frietjes wordt op 2 februari gevierd met een opendeur waarop – hoe kan het ook anders – gratis frietjes geserveerd worden.

“Twintig jaar geleden baatte ik café Het Zonneke in de Statiestraat in Staden uit”, vertelt Geert. “Eén van mijn beste klanten van het café vroeg mij om frietjes te bakken op een feestje. We trokken met drie man naar het feestje en bakten frietjes voor 70 mensen in twee kleine keukenfrituurpotjes. We hadden op dat feestje echt de grootste lol. Bovendien bleek ik aan het avondje frieten bakken 6.000 frank, omgerekend in euro is dat 150 euro, over te houden. Een mooi sommetje indertijd. Dat zette mij aan het denken. De dag nadien kocht ik een beter frituurtje en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

“Iets later volgde een frietkotje. Nadien werd een bestelwagen aangekocht. Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een bloeiend familiebedrijf met negen foodtrucks. We staan overigens zelf in voor het inrichten van al onze wagens. Tien jaar geleden verhuisden we naar onze gebouwen op bedrijventerrein Ter Eike. In 2018 hebben we onze gebouwen trouwens een stuk uitgebreid. Ik was indertijd in de regio de pionier van de mobiele frituren. Er was dan ook niemand anders in de streek.”

Mond vol tanden

In de loop der jaren werd het bedrijf ook uitgebreid met een grillmobiel, een wafelkotje, twee koelcellen, drie bierwagens, een kassahokje en een bordenwarmer. “Op de grillmobiel kunnen we biefstukken grillen”, legt Geert uit. “We zijn ondertussen één van de grotere bedrijven in West-Vlaanderen op het vlak van de mobiele frituren. Ons klantenbestand bestaat uit veel clubs en verenigingen, uit scholen en uit grote events. Daarnaast verzorgen we ook veel privéfeesten.”

“Ik ben overigens maar tot mijn 13,5 jaar naar school geweest”, vertelt Geert. “Op school was ik dan ook geen primus. Eén leraar waarschuwde me voortdurend dat ik ooit nog in de goot zou belanden. Jaren later was ik in die bewuste school frietjes aan het bakken tijdens een feestje. De leerkracht die me vroeger vertelde dat ik nog in de goot zou belanden stond plots voor mijn kraam. Ik vroeg hem of hij nog wist wie ik was, maar hij scheen mij niet te herinneren. Ik heb hem toen verteld dat ik die leerling was die volgens hem ooit in de goot zou belanden. Ik vertelde hem ook wat ik bereikt had met mijn bedrijf en vroeg hem ook vriendelijk om zijn frietjes te betalen. De man wist niet waar hij het had en stond met zijn mond vol tanden. Voor mij meteen het bewijs dat ik goed bezig was.”

Toekomstplannen

Geert leidt beste frietjes samen met zijn echtgenote Fanny Vandromme (55). Daarnaast is ook zoon Jens (28) als medezaakvoerder in het bedrijf gestapt. Ook Jarne Vansteenkiste (21) is ondertussen medezaakvoerder. “Jarne is bij ons begonnen als jobstudent en heeft heel wat potentieel”, verduidelijkt Geert. “Met Jens en Jarne is de toekomst verzekerd. Zelf wil ik nog 6 tot 7 jaar meedraaien. Dan is het tijd voor mijn pensioen, al zal ik zolang ik me goed voel hier wel blijven helpen.”

Geert zit overigens nog vol toekomstplannen. “In de beginjaren van Beste Frietjes wou ik een mega-oplegger kopen om er een mobiele McDonald’s in onder te brengen”, aldus Geert. “McDonald’s wilde echter niet meewerken. 18 jaar later hebben we de bewuste vrachtwagen toch gekocht. Grote projecten zijn in opmars. Het is onze bedoeling om festivals en events aan te doen waarbij we tot 1.000 man kunnen bedienen. Op Eventure in Waregem, een vakbeurs voor de eventsector, wisten we alvast een groot technofestival binnen te halen. Onze aandacht gaat voor het ogenblik uit naar het feest ter gelegenheid van ons 20-jarig bestaan. Op zondag 2 februari organiseren we doorlopend van 11.30 tot 18 uur een opendeur in onze gebouwen in Ter Eike 2. Je kan er genieten van gratis frietjes en van pintjes tegen 1 euro. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor randanimatie zoals glittertattoos voor de kinderen.”