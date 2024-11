Van de kermis naar de frituur: Steffi en Alex nemen nieuwe start aan zee in Friet De Mer

Vanaf vrijdag 15 november waait er een nieuwe wind bij Friet De Mer: Alex Vanderzeypen en zijn partner Steffi Vanlingen namen de goeddraaiende frituur aan de Franchommelaan in Blankenberge recent over van Jean-Pierre Geubbelmans en Kristel Vangrieken. “We mochten bij hen al een paar weekends komen proefdraaien, en hielden daar een goed gevoel aan over: de Blankenbergenaars zijn een vriendelijk volkje”, aldus de ex-foorkramers.

Steffi en Alex, allebei prille dertigers, leerden elkaar vijftien jaar geleden kennen op de septemberkermis in Hasselt. Hij was afkomstig uit het Brusselse, zij van Limburg. “Maar eigenlijk leidden we allebei een nomadisch leven: zoals de meeste foorkramers hadden we allebei geen vast verblijfsadres”, vertelt het koppel. Het grootste deel van het jaar doorkruisten ze het hele land met hun kermisattractie. “Mijn ouders hadden een spooktrein, die van Steffi een lunapark. Op een dag had mijn vader een nieuwe attractie waarmee we op de kermis in Hasselt stonden. het was daar dat ik Steffi tegen het lijf liep en de vonk oversloeg”, knipoogt Alex. Zestien jaar waren ze toen.

“Tien jaar geleden zijn we dan zelf met een eigen kinderattractie gestart, dat zwervende bestaan was ons leven. Maar op den duur hadden we het daar toch allebei een beetje mee gehad. Er was enerzijds dat verlangen naar een vaste stek, anderzijds ook de nood aan een nieuwe uitdaging”, vertelt Steffi. De lokroep van de zee bracht hen naar Blankenberge. “We houden allebei wel van die gezellige kustmentaliteit. Een lekker zonnetje en je komt hier zó in de vakantiestemming”, glimlacht Steffi. Alex vertoefde als kind ook al graag in Blankenberge. “Mijn grootouders hebben hier vroeger nog zo’n stacaravan gehad. Deze badstad is dus voor mij ook wel een stukje nostalgie. Het leuke aan Blankenberge, is dat de mensen hier zo’n beetje van overal komen. Zeker tijdens de zomermaanden, als er ook voor de kinderen van alles te beleven valt. Dus ja, we voelen ons hier gewoon goed. Het volkse van deze badstad spreekt ons allebei wel aan”, klinkt het.

Geen ervaring

Een tijdje geleden lieten Steffi en Alex er tijdens een dagje aan zee toevallig hun oog vallen op deze frituur, die toen net over te nemen stond. “Mooie zaak, fantastische ligging. Het leek ons kortom wel wat, ook al hadden we geen van beiden horeca-ervaring. We zijn dan eens een paar weekends mogen komen proefdraaien en dat viel mee. Ook de klanten reageerden positief. De Blankenbergenaars bleken een vriendelijk volkje”, knipoogt Steffi, die tegelijk ook beseft dat het toch een hele ommezwaai blijft. “Een frituur openhouden lijkt misschien simpel, maar er komt toch wel een pak meer bij kijken dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Ergens is het dus ook wel spannend”, lacht ze.

Vrijdag doen Alex en Steffi hun frituur – met wat vertraging – voor de eerste keer open. “Alles blijft voorlopig bij het oude, want de frituur draaide goed. Woensdag en donderdag blijven de sluitingsdagen, en ook de openingsuren gaan we voorlopig behouden. Maar in de zomer zouden we wel graag iets langer willen openblijven. In plaats van om negen uur al te sluiten, zouden we ’s avonds dan tot elf uur openblijven. En in plaats van vijf, zeven dagen op zeven opendoen. Maar het zal er natuurlijk ook nog van afhangen of we daarvoor wel voldoende personeel vinden: dat kan een uitdaging zijn. Maar ondanks die moeilijke tijden voor de horeca, zijn we ervan overtuigd dat de mensen altijd wel een frietje zullen blijven lusten”, knipoogt Alex.

Ingeburgerd

“Wat het assortiment betreft? Ook daar pikken we de draad gewoon weer op. Al willen we er gaandeweg wel onze eigen twist aan geven”, klinkt het. Ondertussen begint het koppel zich naar eigen zeggen al goed ingeburgerd te voelen in de badstad. “We worden straks echte Blankenbergenaars. Trótse Blankenbergenaars”, lacht Steffi. “Al zal dat voor ons eerst wel wat wennen zijn, na al die jaren rond te reizen. Da’s toch een heel ander leven en we willen die aanpassing zeker niet onderschatten. Maar we voelen ons hier goed in Blankenberge. We zijn hier ondertussen zelf ook al een paar keer komen eten, en dat viel telkens ontzettend goed mee. Het fijne aan deze badstad, is dat er voor elk wat wils is”, besluit het koppel. Friet De Mer is gelegen op de hoek van de Leopoldstraat en de Franchommelaan.