Twee nieuwe Enfant Terriples bij De Leite

Het gamma Enfant Terriple van Brouwerij De Leite uit Ruddervoorde wordt uitgebreid met twee nieuwe varianten. Een Tripel, Whisky infused van 10% en een Quadrupel, Rum Infused van 12%.De uitbreiding van de tripel familie wordt nog mooier door de nieuwe etiketten die de bieren meekregen. Enfant Terriple is rijk en diepgaand van smaak. Elke slok verkent een rijke wereld van diepe en volle smaken en wekt tegelijk de speelse onbezonnenheid in ons op. Het nieuwe etiket draagt het kunstwerk van José Vermeersch, vooral bekend van zijn keramieksculpturen van menselijke figuren en honden. José is de oom van brouwer en eigenaar Luc Vermeersch. (GST/foto GST)