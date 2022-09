Toe Ter Nie Toe Bie Kris officieel geopend op Markt

Kris Deseintebein koos vrijdag 26 augustus als officiële startdatum van zijn nieuwe horecazaak Toe Ter Nie Toe Bie Kris op de Markt in Ichtegem. Hij verhuisde eerder deze maand al van Café Sint-Cecilia, waar hij acht jaar café hield, naar het pand waar tot voor kort Ons Huis open gehouden werd door Steven Soens en John Mahieu.

“Tijden veranderen nu eenmaal”, trapt de 51-jarige Kris Deseintebein een open deur in. “De horeca ontsnapt daar ook niet aan. Het klassieke café waar je enkel terecht kan voor een biertje wordt steeds zeldzamer. Ook de strenger geworden alcoholcontroles spelen een rol. Het gedrag van de consument verandert dan ook en steeds meer wordt er gekozen voor een streekbiertje, eerder dan enkele pintjes. Komt daar nog eens bij dat de doorsnee cafébezoeker ook steeds meer verwacht dat er iets te eten aangeboden wordt. Op die evolutie kon ik niet ten volle inspelen in Café Sint-Cecilia. Het is er klein, het terras ligt bijna de hele dag in de schaduw en de elektriciteitsinstallatie laat maar weinig uitbreidingsmogelijkheden toe.”

Groter terras

“Hier op de Markt kan ik uitpakken met een veel groter en zonniger terras. Dit is veel aantrekkelijker voor toevallige passanten. Binnenin is er ook veel meer ruimte. Dankzij mijn vriendin, zaakvoerder van Feestzaal ’t Wit Paard, die al meer dan 30 jaar warme maaltijden aan huis bedeelt, kan ik hier ook dagschotels aanbieden. Daarnaast staan er voortaan ook andere maaltijden, zoals spaghetti, scampi’s of een boterham met boerenham op de kaart. ‘s Namiddags kan je hier ook een ijsje of een pannenkoek bestellen. Dergelijke horecazaken zijn niet dik gezaaid in de regio. Met mijn ervaring in Sint-Cecilia en met dit concept zie ik het wel goed komen.”

Openingsuren zijn van donderdag tot en met maandag, vanaf 9 uur.