Thibaut en medestudenten bereiden ‘Pomme Picon’

Stadenaar Thibaut Casier ontwikkelde samen met collega-studenten Thibo Rosseel, Yanaika De Leersnijder en Kyana Van de Vivere een ambachtelijke picon met een zoete toets van appel.

Thibaut Casier (Staden), Thibo Rosseel (Poperinge), Yanaika De Leersnyder (Deerlijk) en Kyana Van de Vivere (Aalter) volgen de richting agro- en biotechnologie aan hogeschool Vives in Roeselare. “We moesten binnen ons studentenproject een innovatief product ontwikkelen”, vertelt Thibaut Casier. “Picon is erg gekend en gesmaakt in de Westhoek”, pikt Thibo Rosseel in. “Die bekendheid willen we graag doortrekken tot in Oost-Vlaanderen en omstreken. Picon is een ideale aperitief bij heel wat gebeurtenissen in de loop van het jaar. Onze picon komt op de markt onder de naam Pomme Picon”.

We zijn gestart met een oud familierecept uit de jaren 1800

“We zijn gestart met een oud familierecept uit de jaren 1800 dat van generatie op generatie doorgegeven werd”, gaat CEO Kyana Van de Vivere verder. “De picon krijgt nu een nieuwe smaak door het toevoegen van appelsap”. “Er is gekozen om in te zetten op duurzaamheid”, weet Thibaut Casier. We doen dit door gebruik te maken van herbruikbare beugelflessen. Die kunnen gebruikt worden om andere dranken in te bewaren of als decoratiestuk. Daarnaast worden ook de schillen van de bij de bereiding gebruikte sinaasappels gerecupereerd in onze Picon Pomme”.

“Bestellingen kunnen via onze Facebookpagina geplaatst worden”, weet Yanaika De Leersnijder. “Een fles van 75 centiliter van onze Pomme Picon kost 16 euro. Vanaf een aankoop van 4 flessen wordt de prijs verlaagd naar 15 euro per stuk. In bepaalde gemeenten leveren we de bestellingen aan huis. Er worden ook afhaalmomenten georganiseerd in de Vives. De verkoop loopt tot eind december”. (BCH)

Meer info op de Facebook-pagina ‘Pomme Picon’