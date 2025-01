Teaterkafee De Spil staat over te nemen, eind juni stopt het verhaal voor Astrid en Johan

Eind juni valt voor Astrid en Johan van het Teaterkafee het doek. Johan gaat genieten van zijn pensioen en Astrid zoekt een nieuwe uitdaging. “En dat mag gerust weer in de horeca zijn.”

Astrid D’Hoogh (56) en Johan Ameele (60) werden op 1 april 2010 de vaste gezichten van het populaire Teaterkafee in De Spil. “We hadden er toen al een lange rit in de horeca opzitten. Voor De Spil runden we het clubhuis van Golfclub De Palingbeek en het waren golfers uit Roeselare die vaak in De Spil kwamen die ons op het spoor brachten van de vacature in het Teaterkafee. We waren toen net op zoek naar een iets rustiger job met iets meer vrije tijd.”

“We hadden helemaal niets met cultuur toen we hier in Roeselare aankwamen. Wij zijn horecamensen maar zelf geen uitgaanders. We waren meteen enthousiast om hier iets nieuws uit te bouwen. We kregen heel veel ruimte van De Spil om onze eigen stempel te drukken. Uiteraard was er de voorwaarde om open te zijn op dagen dat er voorstellingen zijn en we moesten voorzien in een kleine snack.”

“Uiteindelijk zijn we zowat alles ineen geworden, een bar, een restaurant, een bistro en een cateringbedrijf en zelfs een tijdje een cafetaria. Ons leven werd wel op zijn kop gezet. Plots moesten we ’s avonds eten serveren in een heel korte tijd want om halfacht trokken onze klanten al naar een voorstelling. Ook moesten we vaak in een heel korte tijd een massa volk bedienen. Als de schouwburg leeg loopt na een voorstelling of tijdens een pauze, stroomt zowat achthonderd man naar beneden.”

“Daar tussenin moeten we ook de artiesten en de technische staf van De Spil van een maaltijd voorzien. Bij die eerste zitten vaak veeleisende personen. Is er een dansvoorstelling dan krijg je steevast een lijstje met diëten of allergieën maar er was ook die circusartiest die zijn steak gebakken wilde zien in niet minder dan 750 gram boter.”

Mooi geweest

“Het waren niet altijd makkelijke tijden. Corona heeft er ook bij ons flink in gehakt en we zijn er nooit helemaal van hersteld. Mensen spenderen minder. Sinds die crisis moeten we onze winst vooral uit eten halen.”

“Voor mij is het mooi geweest”, zegt Johan. “Dag in dag uit om halfzes aan de slag gaan om zo’n vierhonderd maaltijden per week te bereiden, dat kruipt in de kleren al hebben we ons dat zelf wel aangedaan want we wilden altijd met verse producten koken. Nooit kochten we bereide groenten of reeds geschilde aardappelen aan. Na 43 jaar horeca is het tijd om het rustiger aan te doen. “Maar ik ben wel nog op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vult Astrid aan. “Het liefst zou ik gaan werken in een klein klassiek en stijlvol restaurantje.”

“Maar er moet tijd overblijven om te genieten, ja ook van cultuur, want waren we cultuurbarbaren toen we hier aankwamen, nu zijn we fans van humor en toneel”, besluiten Astrid en Johan.

De Spil moet dus op zoek naar een overnemer voor het Teaterkafee. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@despil.be. (Bart Crabbe)