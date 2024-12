Tapasta heropent: “Uitgebreid met feestzaal voor events”

Na tweeënhalf jaar sluiting heropende Tapasta in de Oostmeetstraat 32 feestelijk opnieuw de deuren. Pieter Doom (36), die samen met zijn partner Karen Bil (39) het restaurant runt, kijkt vol enthousiasme naar de toekomst. “De afgelopen jaren waren niet eenvoudig en na de coronacrisis kozen we ervoor om ons project ‘on hold’ te zetten, dit vanwege de aanzienlijke stijging van de grondstofprijzen. Tegelijkertijd gaf het ons de kans om goed na te denken over wat we echt willen aanbieden”, zegt Pieter.

Tijdens de sluiting bleef het koppel actief met catering en foodtrucs en dit blijft een vast onderdeel van het concept. “Nu vonden we het tijd om weer open te gaan. We hebben het volledige concept goed doordacht”, vertelt Pieter. Het vernieuwde Tapasta biedt nu niet alleen de vertrouwde pasta’s en tapas, maar ook poke bowls en een breder assortiment aan gerechten.

Bovendien is de locatie grondig vernieuwd. “We hebben nu een feestzaal die plaats biedt voor evenementen zoals babyborrels, communiefeesten en dartscompetities, aangezien we hier een vaste dartsclub hebben. Voor evenementen is er ruimte voor 100 gasten binnen en tot 150 buiten”, legt Pieter uit.

Afhaalmaaltijden blijven een belangrijk aanbod, waarbij de klanten kunnen kiezen uit een menu met huisgemaakte gerechten, waaronder ook vegetarische en glutenvrije opties. “Onze poke bowls passen perfect bij de vraag naar gezonde en gevarieerde maaltijden”, voegt Pieter toe. “Een gebruiksvriendelijk online systeem maakt bestellen en afhalen eenvoudig. Je bestelt vanuit je zetel op www.tapasta-koekelare.be en je komt na een tiental minuutjes de bestelling ophalen.”

De nieuwe openingsuren zijn donderdag van 17.30 tot 21 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.30 tot 22 uur. Met een uitgebreide menukaart, vernieuwde ruimte en een focus op zowel het restaurant als de catering kijken Pieter en Karen vol vertrouwen naar de toekomst. “We willen een plek zijn waar mensen graag terugkomen”, besluit Pieter. (SVE)