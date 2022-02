Takeaway.com kroont Pizza Aversa tot beste bezorgrestaurant van West-Vlaanderen

Pizza Aversa, dat filialen heeft in Tielt, Wingene en Roeselare, heeft bij bestelplatform takeaway.com de award voor ‘Beste Restaurant van West-Vlaanderen’ gewonnen. Eigenaar Jaspreet Singh is in de wolken met de erkenning. “Dit maakt me enorm trots”, klinkt het.

Pizza Aversa opende in 2016 zijn eerste filiaal in de Tieltse Ieperstraat en breidde hun leveringsgebied sindsdien gestaag uit met ook filialen in Wingene en Roeselare. “Dat zorgt ervoor dat we een erg groot leveringsgebied hebben”, vertelt oprichter Jaspreet Singh. “Dat vergt echter wel heel wat investeringen. Zo hebben we fors geïnvesteerd in een uitgebreid wagen- en scooterpark, zodat we snel en veel kunnen leveren op een korte termijn, zonder daarbij de kwaliteit van de pizza’s uit het oog te verliezen.”

En het loonde, want nu sleept het pizzarestaurant dus de prestigieuze award in de wacht. Al kostte dat wel enige moeite. “We moesten immers aan heel wat punten voldoen vooraleer we überhaupt kans maakten om te winnen. Uiteindelijk werden we door takeaway.com gekozen als een van de kanshebbers”, duidt Jaspreet Singh. Waarna hun lot in handen van de klanten kwam te liggen. Zij konden immers een stem uitbrengen voor hun favoriete takeawayrestaurant.

Dat deden ze dan ook massaal, waardoor Pizza Aversa uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Tot grote tevredenheid van Jaspreet Singh. “Ik hoor van takeaway.com dat we enorm veel stemmen gekregen hebben. Ik wil daarom onze klanten enorm hard bedanken. Het maakt me enorm trots dat we deze erkenning krijgen, want de concurrentie was niet min. Zo haalden we meer stemmen dan zaken uit grootsteden als Brugge, Kortrijk en Oostende. Dankzij onze klanten hebben we toch ons mannetje kunnen staan tussen de grote spelers. Het is een teken dat ze het harde werk van ons team werk toch appreciëren.” (TM)