’t Schuttershof al 30 jaar warme culinaire tempel

Pascal Delmotte (51) en Els Matthys (50) hebben dit jaar wat te vieren, want hun gekende familierestaurant en feestzaal ’t Schuttershof, blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. En ook de komende jaren blijft dit sympathieke koppel vol passie hun zaak runnen.

‘t Schuttershof is niet alleen een familiebedrijf, het is gedurende die 30 jaren uitgegroeid tot een gastvrij familierestaurant met een warm hart voor kinderen. Kortom: het is een begrip in de kust- en hinterlandregio. De zaak is gelegen aan de Oostendesteenweg 270 in Eernegem, net voorbij de grens van de Gistelse deelgemeente Moere. Pascal en Els bouwden ‘t Schuttershof uit tot een familiale culinaire tempel waar velen jaloers kunnen op zijn.

Trouw cliënteel

Ze vatten met het team het 30ste jaar aan en allen hebben het zich nog geen seconde beklaagd. Els, Pascal en het team vonden er meteen hun draai, gaven een eigen look aan de zaak en bouwden vastberaden een trouw cliënteel op. 30-30-50 is dan ook heel toepasselijk in het jaar 2023. ’t Schuttershof is 30 jaar jong, Els en Pascal zijn 30 jaar getrouwd en Els wordt dit jaar 50 lentes jong. Behalve het koppel werken ook hun zoon Laurens (25) in de zaak, is chef Pascal Viaene onmisbaar in de keuken en is Maarten Domen een vaste waarde in de zaal en gaat hij vanaf 2024 aan de slag in de keuken. Peter Viane, tien jaar trouw op post in de keuken, gaat volgend jaar met pensioen en dan willen de uitbaters met de verjonging die eraan komt, de volgende 30 jaar hun zaak een nieuwe schwung en flair geven.

Het Schuttershof is in al die jaren uitgegroeid tot een gastvrije culinaire tempel in de kuststreek en het hinterland door zijn paling, vispannetje, maar ook door hun malse vleesspecialiteiten zoals côte à l’os en entrecote en hun delicieus succesmenu. Maar vooral het familiale karakter, waar kinderen meer dan welkom zijn, de vlotte en sympathieke bediening, zijn de grootste troeven die het succesverhaal compleet maken.

Info

’t Schuttershof gaat met vakantie van 20 maart tot 1 april. Na 1 april open op woensdag en donderdag van 11.45 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Op vrijdag van 11.45 tot 14 uur en van 18 tot 21.30 uur; op zaterdag van 18 tot 21.30 uur en op zondag van 11.45 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Meer info en reservaties op 059 27 88 80 of 0477 36 13 54 en www.tschuttershof.be. (EV)