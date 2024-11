’t Kapelhuis heropent na sluiting van meer dan een maand: “Totaal vernieuwd concept”

Na een sluitingsperiode van meer dan een maand, heropenen Enzo Lefevre (35) en Ilse Lavrauw (41) op 2 december ’t Kapelhuis met een vernieuwd concept. De wafels en pannenkoeken blijven maar de tijd van het restaurant is voorbij. “De kosten waren te hoog”, zegt Enzo.

Enzo Lefevre werkt al sinds zijn 17de in ’t Kapelhuis, sinds zijn moeder Carine Locquet het café langs de Oude Weg overnam in 2006. De zaak werd doorheen de jaren sterk uitgebreid. “Na enkele jaren werd al een grote veranda bijgebouwd en we begonnen met dagschotels”, zegt Enzo. “Langzaam evolueerde ’t Kapelhuis tot een echt restaurant. In 2017 hebben we grondig verbouwd en een nieuwe keuken geplaatst.”

Stress

“Naast mijn moeder en ik, werkten we met nog drie vaste personeelsleden. Maar groeien is niet altijd het beste idee. Extra personeel brengt ook extra kosten mee. Tijdens de coronacrisis zijn we veel van onze opgebouwde reserve verloren. Mede door de daaropvolgend energiecrisis hebben we dit nooit meer echt kunnen aanvullen, ook al zat ’t Kapelhuis bijna altijd vol.”

“Dit alles bezorgde me enorm veel stress. Afgelopen zomer heb ik de knoop doorgehakt en de boodschap gebracht aan de personeelsleden dat we zonder hen zouden verdergaan. Ze waren geschrokken maar begrepen het ook wel.”

“Op 27 oktober hebben we de deuren gesloten, dat was nodig om even te bekomen en te herbronnen. De periode daarvoor was heel heftig, iedereen wou nog eens langskomen en we moesten telkens uitleggen dat we nooit van plan waren om definitief te sluiten. Met het personeel zijn we wel in schoonheid geëindigd en we hebben nog een mooi afscheidsfeestje gehouden. We willen die mensen dan ook heel erg bedanken voor hun steun en het vele werk.”

Tapas en cocktails

“Nu gaan we terug open met een vernieuwd concept. Het interieur is niet drastisch veranderd maar we stoppen als restaurant. De tearoom met wafels en pannenkoeken blijft maar verder zetten we vooral in op tapas, streekbieren en cocktails. Er zullen er meer dan dertig op de kaart staan, en die maken wel allemaal vers. Daarvoor heb ik zelfs een speciale cocktailmachine gekocht.”

Naast Enzo en zijn moeder Carine, komt nu ook zijn vriendin Ilse Lavrauw in de zaak. Zij maakt een carrièreswitch. “Ik hielp wel al een jaar lang mee in het weekend maar eigenlijk was ik administratief bediende”, zegt Ilse. “Al heb ik niet lang moeten nadenken om de stap te zetten, de horeca ligt me wel. De onregelmatige uren zijn een aanpassing maar ik hou van het contact met de klanten.”

’t Kapelhuis heropent op maandag 2 december en zal open zijn van donderdag tot en met maandag, telkens vanaf 14 uur.