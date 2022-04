Sylvia verkoopt meest bijzondere frituur van Gent: “Ik hou van de stijl uit grootmoeders tijd”

Een van de charmantste frituren in Gent wordt uitgebaat door Sylvia De Bruyne, die geboren werd in Ieper en haar eerste levensjaren doorbracht in Poelkapelle. In het Oud Bareeltje waant men zich rond de Leuvense stoof in de jaren twintig van de vorige eeuw. Na 27 jaar rommelmarkten en antiekwinkels afschuimen wil Sylvia haar levenswerk nu verkopen. “Ik wil een rustiger leven in de natuur”, vertelt ze.

Wie eens een frietje wil stekken in een bijzonder decor moet in het Oud Bareeltje in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg zijn. Antieke houten kasten, stoelen en tafels…, kroonluchters, een hertenkop met enorm gewei aan de muur en een Leuvense stoof… Het zijn maar enkele van de vele curiositeiten die Sylvia De Bruyne (51) in haar frituur een plekje gaf.

“Dat is waar ik van hou”, zegt Sylvia trots. “Alles heb ik verzameld door rommelmarkten en antiekwinkeltjes af te schuimen, zoals de rommelmarkt bij Sint-Jacobs. Zo ben ik tot mijn concept gekomen. Het stuk waar ik het meest trots op ben is de originele Leuvense stoof uit een oud boerderijtje, die ik van klanten heb gekregen. En die hertenkop heb ik op de kop kunnen tikken in een antiekwinkeltje. Hij is hier aangekomen in een cabrio. Met het gewei uit de auto was dat wel een grappig beeld.”

Warm en gezellig

‘Zalig kitsch en toch puur frituur’, is de slogan waarmee Sylvia haar unieke frituur in de verf zet. Het contrast tussen de moderne frigo’s en frietketels is dan ook groot. “De meeste frituren hebben wit en geel als kleuren, maar dat vind ik niet mooi. Ik hou van de oude muziek uit de jaren twintig en dertig, zoals Edith Piaf, en de burleske stijl uit grootmoeders tijd. Dat voelt voor mij warm en gezellig en ik ben zeker niet de enige. De laatste tijd zie ik veel nieuwe gezichten en dan is het van: ‘oh, het interieur is zo zalig, de muziek zo goed en de frietjes superlekker. We zijn blij dat we dit ontdekken’.”

Het interieur van de frituur lijkt recht uit een sprookje te komen. © gf

Rustiger aan doen

Aan haar Gents accent kan je het niet horen, maar Sylvia is eigenlijk afkomstig uit de Westhoek. “Ik ben geboren in Ieper en tot mijn zes jaar woonde ik in Poelkapelle. Mijn mama is dan hertrouwd en dan zijn we in Gent komen wonen”, vertelt ze. “Mijn familie is Depoorter-Bosman en ik heb drie broers: Björn, Frederik en Rudy, die overleden is. Het is een tijdje geleden dat ik nog in de Westhoek kwam. De familie komt eigenlijk altijd naar hier om frietjes te eten.”

Ik wil wat rustiger leven in de natuur, maar keer niet terug naar de Westhoek

Onlangs kondigde Sylvia via sociale media aan dat ze de frituur wil verkopen. “Gewoon omdat ik eens een andere weg wil inslaan in mijn leven. Iets rustiger aan doen. Ik wil ook in de natuur gaan wonen, maar ik zal niet terugkeren naar de Westhoek.”

Sylvia De Bruyne: “Ik was eigenlijk niet van plan om de boel over te laten.” © WMe

“Ik was eigenlijk niet van plan om de boel over te laten, maar vorig jaar in februari kwamen hier twee mannen binnen die zeiden: ‘amai, zo’n schone frituur.’ ‘Als je wil mag je hem altijd kopen’, zei ik langs mijn neus weg. Bleek dat ze effectief iets zochten, maar die mens heeft dan corona gekregen en is daarna van gedacht veranderd. Het is gewoon een moeilijke tijd, eerst corona en nu nog eens die oorlog en de gas en elektriciteit die zo duur zijn. Het is niet het ideale moment om de boel over te laten, maar ik heb geduld.”