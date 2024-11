Stuurgroep dementievriendelijk Brugge lanceert nieuwe campagne voor dementievriendelijke horeca

De stuurgroep dementievriendelijk Brugge lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de toenemende vergrijzing en een stijging van het aantal personen met dementie in Brugge. Volgens het expertisecentrum Dementie Vlaanderen waren er in 2018 in Brugge 2.941 personen met dementie, een aantal dat naar verwachting met 31% zal stijgen tegen 2035.

De nieuwe campagne wil horeca en horecamedewerkers beter voorbereiden op de omgang met en de ondersteuning van klanten met dementie. Eerder lanceerde de stuurgroep al een sensibiliseringsactie in de vorm van bierviltjes met tips voor horecamedewerkers. Deze tips worden nu ook visueel ondersteund met sensibiliseringsvideo’s, die terug te vinden zijn op de site www.dementievriendelijkbrugge.be. (CGRA)