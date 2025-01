Stoofpotjesrestaurant Cocotte opent nu toch de deuren in Brugge: “Terug naar grootmoeders tijd”

Het duurde een half jaar langer, maar Annick Gies (56) en Willem Steyaert (54) openden dan toch de deuren van Cocotte in de Langestraat 83 in Brugge. Op het menu: stoofpotjes zoals waterzooi, coq au vin of boeuf bourguignon. “Het hele concept, inclusief Leuvese stoof, doet denken aan grootmoeders tijd.”

Sinds vrijdag 3 januari hebben nostalgisch ingestelde lekkerbekken er een adresje bij om te ontdekken. Annick Gies en Willem Steyaert, die al jarenlang goede vrienden en zakenpartners zijn, openden de deuren van restaurant Cocotte. De zaak legt zich volledig toe op stoofpotjes zoals we die kennen ‘uit grootmoeders tijd’, zoals ze het zelf uitdrukken. Willem Steyaert werkte lange tijd als zelfstandig informaticus maar runde ook nog een tijdje de horecazaak El Camino in Aalter. Annick, afkomstig uit Kortrijk, runde twaalf jaar lang samen met haar toenmalige echtgenoot een touroperatorbedrijf gespecialiseerd in luxueuze fietsvakanties. Ze werkte daarna tien jaar in loondienst als marketing- en eventverantwoordelijke.

“De zaak opent met vertraging omdat Annick helaas kampte met herval na borstkanker”

Annick hield er altijd al van om mensen gastvrij te ontvangen en voelde het kriebelen om weer zelfstandig aan de slag te gaan. “Ik kook ook erg graag, dus horeca lag voor de hand. Ook Willem is een goede kok en doordat we dezelfde interesses en vaardigheden delen, kwamen we bij elkaar uit om dit nieuwe project te realiseren.” Het was aanvankelijk de bedoeling om al in oktober vorig jaar van start te gaan met Cocotte, maar een diagnose bij Annick gooide roet in het eten. Zij kampte helaas met herval na borstkanker, maar nu het herstel goed en wel is ingezet kunnen Annick en Willem alsnog van start gaan.

Leuvense stoof

Beiden hebben goede herinneringen aan de smakelijke gerechten die hun grootmoeders destijds bereidden en dat is dan ook het concept van Cocotte. “In onze zaak doen niet alleen de gerechten maar ook het interieur, inclusief Leuvense stoof, terugdenken aan die tijd”, zegt Willem. Op het menu bij Annick en Willem zul je gerechten zoals waterzooi, coq au vin of boeuf bourguignon aantreffen. Ook een hutsepot zal niet ontbreken. Er zal ook ingezet worden op de seizoenen, dus zo zal je er bijvoorbeeld ook al eens een wildstoofpotje op de menukaart aantreffen.