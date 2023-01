Stad Menen versoepelt terrasreglement: groter en (bijna) een jaar lang

De stad Menen vereenvoudigt haar terrasreglement. Zo wordt het mogelijk om veel langer een terras uit te zetten en kunnen ook parkeerzones ingenomen worden.

De oude versie van het terrasreglement dateerde van 2012 en de afgelopen coronaperiode maakte duidelijk dat een actualisatie aan de orde was. “We leerden tijdens corona hoe terrassen voor extra beleving zorgden in onze stad en een extra meerwaarde vormden voor onze horeca”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit). “Met de versoepelingen tijdens corona waren er dubbel zoveel vierkante meters terras in Menen en dat werd gewaardeerd.”

Het nieuwe reglement maakt het mogelijk om meer ruimte in te nemen. “Met de zones 30 in de centra is het veiliger geworden om terrassen te laten staan. Door ook publieke pleinen ter beschikking te stellen willen we de horeca stimuleren”, klinkt het.

zachtere weersomstandigheden

Daarvoor laat het reglement ook toe dat terrassen langer blijven staan. “De zachtere weersomstandigheden noopten ons ook om het terrasseizoen niet langer te beperken tot na 1 maart, maar combinaties van winterseizoen met regulier terrasseizoen mogelijk te maken zodat aangepaste constructies bijna het hele jaar rond ingezet kunnen worden”, aldus Roose.

Veel meer dan vroeger wil de stad nu op maat vergunningen – die nu vijf in plaats van drie jaar geldig zijn – afleveren. “De focus zal veel meer gelegd worden op voorwaarden omtrent het proper houden van het terras, de beeldkwaliteit en uitbating van het terras in haar omgeving. Daarnaast letten we ook op de natuurlijke looplijnen voor wandelaars en minder mobiele mensen met een rolstoel of buggy.”

Gezien het beeld van de Grote Markt van Menen tot Unesco-erfgoed behoort werden voor die terrassen nog specifieke, bijkomende principes uitgewerkt, maar deze moeten nog afgetoetst worden met Erfgoed en zullen in latere fase toegevoegd worden.