St.Bernardus lanceert Abt 12 Magnum 2024: “Binnenkort ook ‘De Grote St.Bernardus Allround Quiz’”

De Abt 12 Magnum 2024 van brouwerij St.Bernardus in Watou is opnieuw gelanceerd. De Frans-Belgische kunstenaar Kalbut creëerde met recuperatie metaal ‘Full Metal Bernard’, zijn eigenzinnige interpretatie van hun St.Bernardus. “De majestueuze sculptuur van maar liefst 220 cm hoog en 600 kilo prijkt ook aan de ingang van de Brewery Tour”, zegt Pieter Verdonck, marketing brouwerij St. Bernardus.

“Sinds 2012 produceren we jaarlijks een beperkt aantal Magnum flessen van 1,5 liter. Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus Magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet. We doen telkens beroep op een kunstenaar voor de uitwerking van het etiket. Alle kunstwerken of schilderijen maken deel uit van de kunstcollectie van de brouwerij en zijn bovendien te bezichtigen in de brouwerijwinkel”, vertelt Pieter Verdonck, marketing brouwerij St. Bernardus.

Magnum 2024

“Ruw en onconventioneel, zo kan je het universum van de Frans-Belgische kunstenaar Kalbut vermoedelijk het best omschrijven. Vanuit een duurzame filosofie, creëert hij – met een grote verscheidenheid aan gerecupereerde materialen – nieuwe sculpturen die vaak gelieerd zijn aan de rijke dierenwereld. ‘Full Metal Bernard’ is zijn eigenzinnige interpretatie van onze St.Bernardus. De majestueuze sculptuur, volledig gemaakt uit recuperatie metaal, van maar liefst 220 cm hoog en 600 kilo prijkt ook aan de ingang van de Brewery Tour.”

Quiz

Naar aanleiding van de jaarlijkse Abt 12 Day presenteert brouwerij St.Bernardus op donderdag 12 december ‘De Grote St.Bernardus Allround Quiz’. Om 20 uur kan je gratis meespelen vanuit jouw luie zetel. “We mikken met de quiz zowel op de consument thuis als op cafés in Vlaanderen en Nederland. De mensen thuis spelen tegen andere consumenten thuis in het algemeen klassement. De mensen in de deelnemende cafés spelen tegen elkaar in het klassement van het respectievelijke café. Ondertussen al een 20-tal deelnemende cafés”, aldus Pieter.

“Je opent de quiz via de ‘speel mee’ button op de website en dat kan op een beeldscherm naar keuze: (smart)-tv, laptop… Voor de quiz begint scan je de QR code, die verschijnt op het beeldscherm, met jouw smartphone. Je vult jouw e-mailadres, (quiz)naam en woonplaats in. Wanneer de quiz van start gaat, kan je antwoorden met jouw smartphone. Kies A, B, C of D. Hoe vlugger je correct antwoordt, hoe meer punten je verdient”, klinkt het bij brouwerij St.Bernardus.

Deelnemen aan quiz: https://www.sintbernardus.be/nl/de-grote-stbernardus-allround-quiz