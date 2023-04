Sfeer- en feestcafé Patron officieel geopend in Kortrijk: “Plaats waar men kan praten en feesten”

’t Straatje in Kortrijk is een café rijker. Gisteren, dinsdag, werd Patron officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen van Economie Wouter Allijns. Partners Anne Marie Sanchez, Joven Deremeaux, Henri De Roo en Ibn Demanet willen met hun café inspelen op het tekort aan uitgaansplekken in Kortrijk voor 21-plussers. “Met Patron creëren we een plaats waar men kan praten en feesten. Alles op een veilige en leuke manier. Onze programmatie is zeer gevarieerd: van elektronisch tot akoestische livemuziek. Iedereen moet zich kunnen thuis voelen bij Patron”, zeggen uitbaters Ibn Demanet (30) en Henri De Roo (31).

Slechts enkele uren voor de opening werden er nog tafels en stoelen geleverd, deuren bevestigd en de laatste retouches geschilderd. “Ik lag al sinds 2 uur ’s nachts wakker, maar alles is gelukt”, zegt een tevreden Ibn. “De stress viel weg toen ik de eerste glaasjes inschonk. De reacties waren zeer positief, iedereen is fan van de interieurstijl. Die kan je beschrijven als Art Deco met moderne elementen. Een beetje de Great Gatsby vibe.”

Verschillende sferen en muziekstijlen

Brouwerij De Brabandere kocht het pand tussen Den Trap en De Geverfde Vogel en gaf de uitbaters het volste vertrouwen bij de invulling ervan. Patron wordt een combinatie van verschillende sferen en muziekstijlen. Op de binnenkoer hebben ze eveneens een verhoog die kan dienen als podium voor zowel dj’s als livebands. Op de kaart staan wijnen volgens het seizoen, pintjes aan 2,50 euro en een twaalftal cocktails van maximum 10 euro.

De opening van Patron verloopt op uitnodiging die te verkrijgen is op de website www.patronkortrijk.be of door een bericht te sturen naar @patronkortrijk op Instagram. De festiviteiten duren nog tot 30 april en zijn gelimiteerd tot maximum 100 personen per dag. “Zo willen we een toffe sfeer creëren waarbij we iedereen een persoonlijke verwelkoming en een deftige babbel kunnen geven, met uiteraard een gratis drankje”, aldus Ibn. Na de openingsperiode is Patron telkens open van woensdag tot en met zondag vanaf 16 uur.